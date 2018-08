Antrean Panjang Penonton Warnai Konser Terakhir Boyzone di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Konser Boyzone yang akan digelar di Ballroom Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Sabtu (18/8/2018), telah dibanjiri ratusan penggemarnya sejak pukul 18.00 WIB.

Di area pelataran ruang lobi Trans Luxury Hotel, tampak antrean panjang penonton yang mengular hingga ke bagian area stan tiket.

Sementara itu, di area balkon lantai dua Trans Luxury Hotel, masih banyak penonton yang sedang mengantre pemeriksaan di gerbang tiket masuk konser.

Seorang penonton, Zanira Feiriska (26), mengaku tidak sabar menyaksikan penampilan boyband idolanya, Boyzone.

• Ada Pesan Persatuan bagi Dua Korea di Balik Cabor Dayung Asian Games 2018

Zanira yang datang bersama kedua temannya ini, rela datang dari Cilandak, Jakarta Selatan, demi menyaksikan konser Boyzone di Bandung.

"Kebetulan sekarang kan lagi long weekend, jadi dimanfaatkan banget waktunya untuk nonton konser terakhir Boyzone," kata Zanira.

Zanira mengaku, Sejak pukul 18.00 WIB, ia bersama kedua temannya telah berkumpul di Trans Studio Bandung sambil berbelanja.

"Aku dan teman-teman pengen banget dengar lagu mereka yang berjudul No Matter What, Every Day I Love You, I Love The Way You Love Me," ujar Zanira penuh antusias.

• Gimmick Jokowi di Pembukaan Asian Games 2018, Terbang Pakai Motor hingga Buat Anak Kecil Melongo

Penonton lainnya, Nazel, berharap boyband favoritnya di awal tahun 2000-an itu akan melantunkan beberapa lagu terbaru, di antaranya seperti Gave It All Away, Love Will Save the Day, Light up the night, dan Who we are.

Konser boyband asal Irlandia tersebut kali ini bertajuk 'Boyzone 25 Years Farewell Concert- Live in Bandung', yang dijadwalkan mulai tampil pada pukul 20.00 WIB.

Konser ini sekaligus menjadi konser terakhir dan perpisahan Boyzone dengan para penggemarnya.

• Baju Bekas Ridwan Kamil Dijual Murah