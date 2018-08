Seribu Driver Gojek di Bandung Goyangkan Angklung Serentak Bawakan Lagu Elvis Presley

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia, Gojek Regional Jawa Barat gelar kegiatan bermain angklung serentak dengan 1000 Driver, di Saung Angklung Udjo, Jalan Padasuka, Bandung, Kamis (16/8/2018) pagi.

Dari pantauan Tribun Jabar, Driver Go-Ride maupun Go-Car tampak seragam menggunakan jaket Gojek berwarna hijau hitam yang bertumpah ruah di ruangan pertunjukan Saung Angklung Udjo sejak pukul 09.30 WIB.

Sejalan dengan tema yang diusung tahun ini "Culture and Technologi in Harmony", Semua driver yang hadir, diberikan alat musik angklung oleh pihak Saung Angklung Udjo dengan kode not yang berbeda.

Hal ini dilakukan, agar masing-masing driver bisa memainkan musik angklung.

Uniknya dalam kegiatan bermain angklung serentak ini, semua peserta hanya diajakarkan selama dua menit saja.

Meski dalam waktu yang singkat, mereka semuanya mampu memainkan angklung dengan baik.

Hal ini terbukti, saat mereka berhasil menyeleraskan musik angklung dengan mengikuti enam irama lagu.

Di antaranya adalah lagu anak-anak era 90an berjudul Ambilkan Bulan Bu, Laskar Pelangi dari Nidji, Bengawan Solo dari Gesang , lagu Nasional berjudul Tanah Air pusaka, Munajat Cinta dari Band The Rick, dan Can't Falling in Love With You dari Elvis Presley.

Tiap-tiap desiran angklung yang dimainkan oleh 1000 driver Gojek secara bergantian, mampu menghasilkan alunan musik angklung yang merdu.