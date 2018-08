Joe Taslim Galang Dana untuk Korban Gempa di NTB

TRIBUNJABAR.ID - Joe Taslim ikut menggalang dana untuk membantu para korban gempa Lombok.

Penggalangan dana yang dilakukan secara daring via laman kitabisa.com itu, sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 30 juta.

Pantauan Kompas.com, Kamis (16/8/2018), target galang dana tersebut sudah terpenuhi dengan total Rp 30.808.305 dari 94 donatur.

"Halo teman-teman! Saya Joe Taslim. Gempa telah mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Total korban meninggal dunia sebanyak 381 jiwa dan 1.033 orang luka-luka Sebanyak 22.721 unit rumah rusak. Saat ini, total pengungsi sebanyak 270.168 orang," tulis Joe dalam keterangan di laman kitabisa.com.

Ia juga menuliskan bahwa kebutuhan pengungsi Lombok saat ini berupa dapur umum atau makanan siap saji, air bersih atau air mineral, dan peralatan mandi.

Ada pula keperluan bayi, susu, vitamin, tenda komunal, pakaian, sarung, selimut, dan perlengkapan sekolah serta pelayanan kesehatan.

"Stay Strong Lombok! Kami akan Selalu Bersamamu! Sahabat, mari berikan bantuan terbaik untuk saudara kita di Lombok dengan cara: Klik 'DONASI SEKARANG', Masukkan nominal donasi, Pilih metode pembayaran. Terima Kasih. Salam Hangat, Joe Taslim," tulis Joe.

Seluruh donasi yang terkumpul dari penggalangan dana tersebut akan ia salurkan ke kampanye "DARURAT! Bantu Ribuan Pengungsi Gempa Lombok" yang digagas Aksi Cepat Tanggap NTB.

Penggalangan dana dari ACT NTB tersebut sampai kini sudah mengumpulkan sebanyak Rp 4.130.016.482 dari 21.627.

Sementara dari video Insta Story dalam akun Instagram-nya, Joe Taslim, masih meminta bantuan masyarakat untuk tetap terus menyalurkan donasi bagi para korban gempa Lombok.

"Hello guys, teman-teman di Lombok masih membutuhkan kita. I just check the campaigne kalau ternyata kita udah melebihi target Rp 30 juta. Let's make it Rp 50 juta. Teman-teman yang udah donate, thank you very much. Yang belum, cek my bio, let's do it," kata Joe.