Politeknik Piksi Ganesha Bandung Tandatangani Kerja Sama dengan 9 Universitas di Filipina

TRIBUNJABAR.ID- Politeknik Piksi Ganesha Bandung terus meningkat kualitasnya, satunya di antaranya dengan cara meningkatkan hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Politeknik Piksi Ganesha juga telah melakukan kerja sama dengan 101 perguruan tinggi luar negeri baik dari Filipina, Malaysia, China, Canada, Korea, Jepang, Kamboja, Thailand, Vietnam, maupun India.

Kerja sama itu meliputi kesepakatan dalam program pertukaran mahasiswa, kerja sama menggelar seminar, workshop bersama maupun kegiatan ilmiah lainnya semisal publikasi dan penelitian baik skala nasional maupun internasional.

Politeknik Piksi Ganesha juga bekerja sama dengan 22 Perguruan Tinggi Indonesia di antaranya STMIK Pamitran Karawang, Politeknik Dharma Patria Kebumen, STIE Syariah Indonesia Purwakarta, AMIK Sultan Agung Bekasi, Akademi Telekomunikasi Bogor, Akademi Teknologi Bogor, Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon, dan Amikom Veteran.

• 4 Pejabat di Pemkab Subang Diduga Terima Aliran Dana Suap Perizinan, Jaksa KPK Hadirkan di Sidang

• Susunan Pemain Persib Bandung Vs PSKC Cimahi, Gomez Turunkan Duet Ronggo - Muchlis Hadi

Ada juga Poltama Purwokerto, Ama Dharmala Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanian Jawa Barat, AMIK Citra Buana Indonesia Sukabumi, Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Universitas Banten Jaya, STIKes Yayasan Rs. Dr. Soetomo Surabaya, Universitas Al-Ihya Kuningan, dan Universitas Islam 45 Bekasi.

Selain itu, ada Sekolah Tinggi Teknologi Industri Dan Farmasi Bogor, Universitas Islam Jakarta, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi, dan Universitas Budi Luhur.

Bersama 22 perguruan tinggi itu, Politeknik Piksi Ganesha mengikuti "Visiting University MoU/MoA Signing and Indonesia Embassy Philippines, August 5–12, 2018 serta mengikuti "Conferensi dan Paper Presenter dalam kegiatan Asean Connect" yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2018.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan berkat adannya kerjasama antara International Academic of Consortium (IAC) Indonesia, Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators (APCoRE) denga Politeknik Piksi Ganesha Bandung.

Mau Beli Hewan Kurban Sehat? Kenali Tandanya https://t.co/2zjejbmzzQ via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 15, 2018

Kunjungan universitas ini bertujuan untuk mendiskusikan rencana program pertukaran pelajar, pertukaran dosen, join penelitian, sharing kebudayaan, mensponsori bersama konferensi internasional, sharing materi pendidikan, publikasi penelitian dan informasi instruksional yang bermanfaat untuk bersama.

"Tiap kunjungan ke universitas-universitas di Filipina, kami selalu disambut meriah oleh pihak kampus setempat. Ada yang menyambut dengan tarian tradisional lalu dijamu makanan khas kota setempat, dilanjutkan dengan perkenalan antarkampus dan diskusi bersama untuk membahas serta menindaklanjuti MoU yang ditandatangani dan disepakati bersama," kata Direktur Politkenik Piksi Ganesha Dr. Prihartono.

• Sopir Truk Tewas Tertimpa Batu di Galian Pasir Tutugan Leles, Polisi Duga Ada Kelalaian

Dr. Prihartono yang sekaligus Presiden IAC of Indonesia itu mengatakan pihaknya terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Upaya tersebut terbukti dengan telah digelar studi banding dan penandatangan MoU kerja sama dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi di Filipina.

Sembilan universitas itu adalah Marikina Polytechnic Collage, Rizal Technological University, Polytechnic University of the Philippines, Technological University of the Philippines, Lyceum if the Philippines University, Eulogio Amang Rodrigue Instituteof Science and technology, Far Eastern University, University of Perpetual Help System Dalta, serta Holy Angel University. (adv)