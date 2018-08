Hitam Putih Dapat Teguran dari KPI, Deddy Corbuzier Beri Komentar

TRIBUNJABAR.ID - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi teguran pada acara 'Hitam Putih' yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta.

KPI menganggap tayangan 'Hitam Putih' pada 18 Juli 2018 terbukti melanggar karena tidak menyamarkan wajah menyamarkan wajah orangtua dan nenek, serta identitas pelaku pada saat dialog dengan sepasang anak laki-laki dan perempuan yang menikah di usia dini.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, itu juga menyebutkan stasiun televisi yang menayangkan 'Hitam Putih' sudah menyamarkan wajah sepasang anak laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dini.

Tetapi, wajah ibu dan nenek mereka tidak disamarkan, ditambah lagi, ada penyebutan identitas nama kedua anak tersebut.

KPI menilai hal ini akan membentuk stigma di masyarakat dan berdampak pada psikologi kedua anak tersebut.

“Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang perlindungan anak-anak dan remaja,” kata Yuliandre Darwis dalam keterangan tertulisnya di situs resmi KPI (kpi.go.id).

KPI memutuskan 'Hitam Putih' melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 14 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1).

Kemudian, KPI pun memberi sanksi administratif pada acara 'Hitam Putih' berupa teguran tertulis.

"Kami minta Trans 7 menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran dan segera melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Yuliandre Darwis.

Dilansir dari Kompas.com, pembawa acara 'Hitam Putih', Deddy Corbuzier, menanggapi teguran tersebut dengan menuliskan komentar di kolom komentar media sosial Instagram KPI.

"Segera kami perbaiki.. Tapi setidaknya acara kami mungkin satu2 nya yg masih berpotensi untuk mengedukasi masyarakat dan menginspirasi... Bagaimana dgn joget2 vulgar atau acara setingan yg jelas tidak mendidik? Or is it normal these days?" tulis Deddy.

Sebelumnya, 'Hitam Putih' episode 18 Juli 2018 menayangkan perbincangan antara Deddy Corbuzier dengan sepasang anak yang melakukan pernikahan dini di usia 14 tahun dan 15 tahun.

Orang tua dan nenek pasangan tersebut juga hadir pada episode tersebut. (Kompas.com/Andi Muttya Keteng Pangerang)