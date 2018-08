5 Catatan Samsung Galaxy Note 9, Pena Digital Revolusioner untuk Menulis Sekaligus Remote

TRIBUNJABAR.ID, NEW YORK - Lama dinanti, Samsung Galaxy Note 9 akhirnya resmi rilis pada Kamis (9/8/2019), di Barclays Center, Brooklyn, New York, Amerika Serikat.

Smartphone flagship tersebut mengusung tagline “The New Powerful Smartphone in The World”. Jika dilihat dari segi desain, Galaxy Note 9 tak banyak berubah dari pendahulunya, Note 8.

Hanya saja, ukurannya sedikit lebih jumbo dengan bentang layar 6,4 inci. Letak sensor sidik jarinya pun dipindahkan dari yang sebelumnya berdampingan dengan kamera ganda, kini malah diturunkan ke bawah.

Secara fakta, Galaxy Note 9 juga lebih tebal 0,2 mm karena baterainya juga lebih besar.

Hanya saja, ketika digenggam, perasaannya sama saja dengan menggenggam Galaxy Note 8. Lantas, perubahan signifikan apa yang bisa dilihat di Galaxy Note 9?

Berikut catatan KompasTekno pasca menjajal singkat (hands-on) Galaxy Note 9.

Pertama, S Pen dengan koneksi Bluetooth.

Ini merupakan keunggulan utama Galaxy Note 9, menandai inovasi pena digital yang revolusioner. S Pen kini tak cuma berfungsi mencatat dan doodling serasa di atas kertas, tetapi juga bisa berperan sebagai remote.

Setidaknya ada delapan skenario aktivitas yang bisa dipermudah dengan S Pen.

Tiga di antaranya adalah menjepret tanpa memegang smartphone, mengontrol jalannya presentasi, serta mengontrol pemutaran musik dan video.