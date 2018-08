Jip Kuning Ini Ternyata Foodtruck Kedai Kopi, Dimodifikasi Sedemikian Rupa Agar Nyaman dan Menarik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa sangka, jip kuning ini ternyata Foodtruck, lho.

Sekilas tampak mobil ini seperti mobil antik memiliki kesan atau nilai sejarah dengan pemiliknya.

Ternyata Jip ini merupakan mobil yang digunakan sebagai kedai kopi yang beroperasi on the way di jalan-jalan sekitar Bandung.

Tampak mobil dijadikan foodtruck dimodifikasi senyaman dan semenarik mungkin.

• Dalam 4 Bulan Ditonton 304 Juta Kali di Youtube, Lagu Syantik Siti Badriah Diganjar Rekor Muri

Jip dicat berwarna kuning cerah, di atas mobil terdapat pan terbuat dari kayu berwarna krem bertuliskan foodtruck brewes freshly, menjadi daya tarik bahwa mobil ini bukan mobil biasa, tapi foodtruck.

Adapun bagian dalam mobil, sebagaimana kedai, terdapat dapur sekaligus kasir kedai yang ditata dan ditempatkan di bagian belakang atau bagasi mobil.

Tidak Ada Dendam, Ahok Dukung Ma'ruf Amin Jadi Cawapres https://t.co/LJiRgRJa0R via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 13, 2018

Di mana pembuatan kopi dilakukan di bagian belakang mobil tersebut dan tertata seperti bar, terdapat panel untuk menyimpan teko-teko kaca, toples-toples berisi biji kopi, serta cup-cup, sedotan, alat roasting, dan perlengkapan kedai lainnya.

Jip Kuning (tribunjabar/hilda)

Nama foodtruck atau kedai kopi dalam mobil ini bernama Brurod Coffee, yang terinspirasi dari bahasa belanda, 'Bru' artinya sahabat dan 'Rod' artinya perjalanan.