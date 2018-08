Jadwal Liga Italia 2018, Panggung Perdana Cristiano Ronaldo Bersama Juventus

TRIBUNJABAR.ID - Laga perdana Serie A akan menjadi panggung bagi megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo.

Performanya bersama Si Nyonya Tua akan membuka musim 2018-2019 pada akhir pekan ini atau pada Sabtu (18/8/2018).

Ronaldo kemungkinan bakal dimainkan pada laga Juventus vs Chievo Verona pada Sabtu nanti pukul 23.00 WIB.

Dilansir BolaSport.com, pemain yang diboyong dari Real Madrid itu sejatinya sudah tampil untuk pertama kali bagi Juventus kala menghadapi tim B Juventus pada laga persahabatan, Minggu (12/8/2018).

Pada laga tesebut, Ronaldo bahkan mencetak satu gol pada menit ke-8.

Satu hari setelah Juventus membuka Liga Italia musim ini, AS Roma berlaga menghadapi Torino dan Lazio bersua Napoli pada Minggu (19/8/2018).

Sementara duo Milan baru akan bertanding pada Senin (20/8/2018). AC Milan menjamu Genoa sedangkan Inter Milan bertandang ke markas Sassuolo.

Laga-laga Serie A musim ini akan disiarkan oleh Bein Sports, sementara untuk stasiun televisi swasta belum ada konfirmasi siapa yang memegang hak siar.

Berikut jadwal siaran langsung pekan pertama Liga Italia 2018-2019:

Sabtu, 18 Agustus 2018

Chievo vs Juventus, 23:00 WIB (Bein Sports 2)

Minggu, 19 Agustus 2018

Lazio vs Napoli, 01:30 WIB (Bein Sports 2)

Torino vs AS Roma, 23:00 WIB (Bein Sports 2)

Senin, 20 Agustus 2018

AC Milan vs Genoa, 01:30 WIB (Bein Sports 2)

Bologna vs SPAL, 01:30 WIB

Empoli vs Cagliari, 01:30 WIB

Parma vs Udinese, 01:30 WIB

Sampdoria vs Fiorentina, 01:30 WIB

Sassuolo vs Inter Milan, 01:30 WIB

Selasa, 21 Agustus 2018

Atalanta vs Frosinone, 01:30 WIB