Musim Kemarau, Harga Sayuran di Pasar Antri Cimahi Mengalami Kenaikan 50 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Harga sejumlah jenis sayuran di Pasar Antri Cimahi saat musim kemarau mengalami kenaikan hingga 50 persen.

Sejumlah pedagang sayuran terlihat hanya duduk di kiosnya menunggu sayuran yang masih menumpuk untuk terjual.

Beberapa sayuran dagangannya pun terlihat sudah layu.

Berdasarkan keterangan dari sejumlah pedagang, harga sayuran yang mengalami kenaikan harga adalah buncis, kacang panjang, tomat, dan ketimun.

Pedagang sayuran di Pasar Antri Cimahi, Agus Sopian (43), mengatakan bahwa harga buncis dan kacang panjang mengalami kenaikan dari Rp 10 ribu menjadi 20 ribu per kilogram.

"Kenaikannya mungkin karena faktor musim kemarau. Dari dua bulan yang lalu kenaikan harganya mencapai 50 persen," ujar Agus di Pasar Antri, Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Minggu (12/8/2018).

Selain buncis dan kacang panjang yang mengalami kenaikan, harga tomat yang sebelumnya Rp 5 ribu per kilogram, saat ini menjadi Rp 10 ribu per kilogram, dan ketimun yang sebelumnya Rp 6 ribu per kilogram menjadi Rp 14 ribu per kilogram.

Hal yang sama, dikatakan pedagang sayuran lain, Ani (30).

"Iya kenaikannya sekarang 50 persen, tapi kalau musim kemarau tahun lalu kenaikan harganya hanya sedikit," katanya.

Menurut kedua pedagang itu, kenaikan harga sayuran saat musim kemarau dikarenakan petani sayuran di sejumlah wilayah banyak yang mengalami gagal panen.

"Biasanya kalau harga sudah naik, berarti banyak petani sayuran yang gagal panen saat musim kemarau karena kekurangan air," kata Ani.

