Live Streaming Indonesia Vs Taiwan, Laga Pertama Garuda Muda di Asian Games 2018

TRIBUNJABAR.ID - Timnas U-23 Indonesia memulai laga perdananya pada cabang sepak bola putra Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kabupaten Bekasi, Minggu (12/8/2018) pukul 19.00.



Garuda Muda akan berhadapan dengan Taiwan pada laga Grup A Asian Games 2018.



Laga perdana Indonesia itu akan disiarkan langsung oleh SCTV pada pukul 19.00 WIB.



Berbeda dengan Indonesia, laga pada malam ini merupakan pertandingan kedua bagi Taiwan.



Sebelumnya Taiwan sudah berhadapan dengan Palestina, Jumat (10/8/2018).



Pada pertandingan pertamanya, Taiwan hanya bisa bermain imbang.



Sementara itu, Hongkong berhasil mengalahkan Laos dengan skor 3-1.



Berikut jadwal Timnas U-23 Indonesia cabang sepak bola Asian Games 2018



12/08/2018 Indonesia vs Taiwan



15/08/2018 Indonesia vs Palestina



17/08/2018 Indonesia vs Laos



20/08/2018 Indonesia vs Hong Kong.