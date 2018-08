Kabar Terkini Via Vallen Setelah Video Pingsannya Beredar

TRIBUNJABAR.ID - Video yang menunjukkan detik-detik Via Vallen terjatuh di panggung tengah beredar di media sosial.



Penyanyi dangdut asal Sidaorjo itu dikabarkan pingsan, Jumat (10/8/2018).



Awalnya Via Vallen tengah asyik menghibur masyarakat Demak, Jawa Tengah.



Ia menyanyikan beberapa lagu populernya.



Dalam video yang beredar, pelantun Sayang itu mengambil ponsel salah satu penonton.



Ia berniat mengabadikan momen tersebut bersama penonton.



"Foto dulu bentar," ujar Via sambil mengarahkan ponsel dan tersenyum.



Tiba-tiba saja tubuh Via lunglai dan jatuh ke panggung.



Sontak saja, para kru yang bertugas langsung menghampiri Via Vallen.



Mereka membopong tubuh Via dan pergi keluar dari panggung.



Tak sedikit dari warganet yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan Via Vallen.



"Get well soon... jadwal padat ya mba," ujar @ikes_bag.



"Pasti anemia nih, gue anemia sering kek gitu. Bdan cuma kayak rada lemes aja tiba-tiba gelap gitu," kata @mhsdyan9224.

Via Vallen pingsan (Kolase Tribun Jabar/Instagram @lambenyinyir)

Setelah dikabarkan pingsan, kondisi Via Vallen sepertinya sudah membaik.

Sebab, ia menyempatkan diri menonton pertandingan final piala AFF U-16.



Via menyaksikan pertandingan sengit antara Indonesia dan Thailand di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (11/8/2018).



Melansir dari Kompas.com, Via sengaja pulang ke Sidoarjo karena memang ingin menonton pertandingan tersebut.



"Emang disempatin nonton karena final, jadi pulang (ke Sidoarjo)," ucap Via Vallen.



Ia juga memuji permainan tim Merah Putih saat mencoba menjebol gawang Thailand.

"Permainan timnas bagus, mereka kelihatan menyerang. Aku kira sudah tepat Indonesia menang. Layak juara karena permainannya bagus," ujarnya.



Via juga mengagumi duo kembar Bagus kahfi dan Bagas Kaffa yang tampil memukau.



Selain itu, ia juga menyukai kecepatan Mochammad Supriadi.



"Mereka menunjukkan konsistensi yang positif di setiap pertandingan," katanya.



Via Vallen juga sempat meneteskan air mata karena terharu atas kemenangan Garuda Asia dengan skor 4-3 atas Thailand.



Berikut video Via Vallen saat pertandingan yang dilansir dari @princesspopkoplo.