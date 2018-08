Saat Gempa Lombok Terjadi, David Beckham dan Keluarganya Ternyata Berada di Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Eks megabintang sepakbola dunia, David Beckham dan sekeluarga berlibur ke Indonesia saat gempa mengguncang Pulau Lombok dan Bali, media ternama Inggris pun menyoroti salah satu destinasi wisata sang mantan bintang lapangan hijau itu.

Beberapa hari yang lalu keluarga David Beckham, termasuk istri dan keempat anaknya mengunjungi Indonesia untuk berlibur.

Pada saat itu, wilayah yang dikunjungi Beckham sekeluarga itu diguncang gempa berkekuatan 6,9 magnitudo.

Besarnya kekuatan gempa, guncangan tersebut merobohkan banyak bangunan yang berada di Lombok, dan juga dikabarkan sebanyak 321 orang menjadi korban jiwa.

Terlepas dari musibah tersebut, liburan David Beckham sekeluarga menjadi sorotan bagi salah satu media ternama di Inggris, The Sun.

The Sun mengabarkan bahwa David Beckham dan sekeluarga menyelamatkan diri dari gempa yang terjadi di Lombok dan Bali dengan pergi ke Pulau Sumba.

Tepatnya di Nihi, bersama dengan keempat anak-anaknya, David Beckham dan Victoria Beckham sangat menikmati kemewahan yang ditawarkan oleh salah satu resort di Pulau Sumba.

"David Beckham sekeluarga pergi ke sebuah resort luar biasa bernama Nihi di Pulau Sumba yang eksotis, 450 mil dari pusat gempa. Keluarga tersebut menginap di vila mewah dilengkapi kolam renang dengan harga 5000 pound permalam," tulis The Sun.

Tidak hanya itu, media asal Inggris itu juga menyebut bahwa mantan bintang Manchester United itu menginap di hotel terbaik di dunia.

Hal itu diungkapkan oleh sumber lokal kepada The Sun setelah dihubungi oleh media ternama Inggris itu.

"Sumber lokal menyatakan kepada The Sun bahwa Nihi benar-benar luar biasa dan telah dua kali terpilih sebagai The Best Hotel in The World ," tulis The Sun.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul David Beckham dan Keluarga Sempat ke Bali Dan Hijrah ke Sumba Saat Gempa Lombok