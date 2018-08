Resmi, Motor Sport Anyar New Honda CBR250RR dan CB150R Streetfire Dipasarakan di Jabar

Pabrikan sepeda motor Astra Honda Motor (AHM), pada pertengahan Juli lalu memperkenalkan varian motor sport anyar mereka yakni, New Honda CBR250RR dan CB150R Streetfire.

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI - Pabrikan sepeda motor Astra Honda Motor (AHM), pada pertengahan Juli lalu memperkenalkan varian motor sport anyar mereka yakni, New Honda CBR250RR dan CB150R Streetfire.

Kali ini, giliran PT Daya Adicipta Motora (DAM), selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat secara resmi memperkenalkan varian motor sport tersebut.

Bertempat di Summarecon Mall Bekasi, PT. DAM memamerkan dua varian motor sport ke sejumlah pengunjung Mall sekaligus sebagai tanda telah dipasarkannya dua varian motor sport anyar tersebut ke masyarakat Jawa Barat.

Lerri Gunawan General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM mengatakan, varian terbaru New Honda CBR250RR ini mendapatkan penyegaran tampilan, memiliki dua varian warna baru yaitu Black Freedom dan Bravery Mat Red.

"Tampil agresif dengan dominasi warna hitam glossy, varian Black Freedom secara khusus dihadirkan bagi pecinta sepeda motor sport yang senang berkreasi dan memodifikasi motornya sesuai karakter pengendaranya," kata Lerry, di Bekasi, Sabtu (11/8/2018).

Sedangkan varian warna Bravery Mat Red tampil mencolok dengan warna merah yang berkesan lebih berani dan sporty sehingga menghadirkan siluet posisi berkendara yang agresif.

"Kedua pilihan terbaru ini menemani dua pilihan warna lainnya yang telah ada, yaitu Mat Gunpowder Black Metallic dan Honda Racing Red," jelas Lerri

Sementara itu, varian terbaru New Honda CB150R Streetfire memiliki desain baru pada shroud yang memberikan kesan big bike pada model ini, bodi samping, rear cowl, wavy disc brake, serta pijakan kaki aluminium, sehingga semakin menghadirkan kesan yang tangguh dan eksklusif.

Selain itu, motor sport terbaru Honda ini pun disematkan posisi stang baru yang membuat posisi berkendara semakin nyaman.

"Untuk New Honda CB150R Streetfire hadir semakin gagah dan agresif sehingga dapat meningkatkan kenyamanan berkendara sesuai harapan pecinta motor naked sport," kata Lerri

Untuk harganya sendiri, New Honda CBR250RR Black Freedom tipe standar dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Bandung Rp 59.525.000.

Sedangkan untuk, varian pilihan warna lainnya Bravery Mat Red dan Mat Gunpowder Black Metallic yang dipasarkan OTR Bandung seharga Rp 63.850.000,- untuk tipe standar dan Rp 69.850.000,- untuk tipe Anti-Lock Braking System (ABS).

Sementara itu untuk Honda Racing Red dipasarkan dengan harga OTR Bandung Rp 64.450.000,- untuk tipe STD dan Rp 70.450.000,-untuk tipe ABS. PT DAM menargetkan New Honda CBR250RR dapat terjual 1.700 unit setiap tahunnya.

“Kami yakin kehadiran dua varian terbaru motor sport Honda ini dapat diterima dengan baik oleh warga Jawa Barat sehingga dapat mewujudkan mimpi konsumen untuk memberikan kebangaan serta kenyamanan tersendiri saat dikendarai,” tutup Lerri. (TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar)