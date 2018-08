Honda PCX Hybrid Resmi Mengaspal di Jabar, Performa Responsif, Hemat Bakan Bakar, dan Panel Digital

PT Daya Adicipta Motora (DAM), selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat secara resmi mulai memasarkan All New Honda PCX Hybrid.

Skuter Matic (Skutic) premium keluaran pabrikan Astra Honda Motor (AHM) itu mengusung teknologi tinggi yang diklaim kendaraan roda dua pertama yang mengusung hybird teknologi dan dapat menghadirkan kenyamanan.

Lerri Gunawan General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM menjelaskan, teknologi hybrid yang hadir pada all New Honda PCX Hybrid bekerja saat tuas gas diputar dengan spontan.

Tenaga motor assist yang didapatkan dari baterai lithium-ion yang disematkan pada mesin 150cc ini mampu meningkatkan torsi sehingga membuat akselerasi lebih responsif dibandikan PCX standar.

"New Honda PCX Hybrid siap memberikan kesenangan sekaligus kebanggaan berkendara bagi pencinta skutik berteknologi tinggi di Indonesia," jelas kata Lerry di Bekasi, Sabtu (11/8/2018).

Selain itu, dengan performa yang lebih responsif, teknologi hybrid PCX ini mampu menghemat lebih dari 2,2% dalam penggunaan bahan bakar berdasarkan pengetesan EURO 3 dengan menggunakan metode ECE R40.

Skutik premium ini juga mengusung sistem pengereman Anti-Lock Braking System (ABS) dan hadir dilengkapi fitur full digital panel meter dengan tampilan lebih informatif melalui fitur riding mode, level pengisian baterai dan indikator baterai lithium.

"All New Honda PCX Hybrid juga tampil elegan dengan warna Hybrid Blue dan penyematan logo hybrid di setiap sisi bodi serta penyematan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang memberikan kesan mewah," jelas dia

Sedangkan untuk harga, All New Honda PCX Hybrid dibanderol Rp. 40.400.000 on the road (OTR) Bandung. Saat ini kata Larri, All New Honda PCX Hybrid tersedia di 14 Wing dealer honda di Jawa Barat.

Adapun 14 Wing dealer Honda di Jawa Barat tersebut diantaranya Merdeka Motor – Bandung, Murni Motor – Bogor, Perdana Motor – Cimahi, Terus Jaya – Sukabumi, Cemara Agung – Bandung, Mitra Jaya – Bekasi, Wijaya Motor – Bandung, Astra Motor – Bandung, Netral Motor – Bandung, Bintang Motor – Depok, Catur Putra Jaya – Depok, Daya Motor – Bandung, Bekasi Motor – Bekasi, dan PT Daya Adicipta Motora – Bandung.