32 Tahun Direkonstruksi, Kerangka Fosil Hewan Purba Asal Sulsel Ini Dipamerkan di Museum Geologi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Selama hampir 32 tahun, Museum Geologi Bandung akhirnya selesai merekonstruksi kerangka fosil fauna endemik dari lembah Wallanae, Sulawesi Selatan yang berada 100 kilometer ke utara dari Makassar.

Fosil hewan purba yang mirip babi purba dengan nama spesies Celebochoerus heekereni itu pun dipamerkan sementara di Museum Geologi, berbarengan dengan even Night at The Museum (NATM), Sabtu (11/8/2018).

celebochoerus heekereni (Pinterest)

Setelah secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar, pameran fosil itu langsung menjadi daya tarik pengunjung.

Sejumlah pengunjung museum langsung mengerumuni dan mengabadikannya dengan ponsel dan kamera.

Memiliki panjang sekitar satu meter dan tinggi sekitar setengah meter, kerangka itu disimpan di atas kotak berwarna abu-abu.

Berdasarkan ilustrasi yang terpampang pada papan penjelasan tak jauh dari fosil, fauna endemik Celebochoerus heekereni menyerupai hewan babi.

Rudy mengatakan, fosil fauna endemik itu diawali dengan kegiatan survei lapangan tahun 1986 oleh Pusat Survei Geologi (dulu Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi atau PPPG) sejak tahun 1986-1992), Badan Geologi di lembah Wallanae.

Sejak saat itu, dilakukanlah inventarisasi semua fosil hingga berhasil dikumpulkan ribuan fosil fauna, di mana Celebochoerus heekereni merupakan yang paling dominan, mencapai lebih dari 85 persen dari populasi fosil yang dikumpulkan.

"Fosil ini direkonstruksi di Museum Geologi, dan baru selesai 100 persen pada tahun 2018," kata Rudy di Museum Geologi, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (11/8/2018).