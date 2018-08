Dikabarkan Pacaran, Richard Kyle Ungkap Hubungan yang Sebenarnya dengan Jessica Iskandar

TRIBUNJABAR.ID - Setelah beberapa kali menampik adanya hubungan spesial, artis peran Jessica Iskandar dan Richard Kyle akhirnya mengumumkan bahwa mereja kini tengah dekat.

Awalnya, Richard mengunggah foto dirinya bersama Jessica di akun Instagram miliknya @richo_kyle.

Dalam foto tersebut, Jessica yang duduk di sebuah ayunan tampak bersandar di dada Richard.

"Wherever I go becomes a part of you somehow ????@inijedar #jedaricho," tulisnya seperti yang dikutip Kompas.com, Jumat (10/8/2018).

Foto itu langsung banjir ucapan selamat dari warganet. "Alhmdlh akhir nyaaa.. Senneeennggg nya ikut bahagiiiaaa yang terbaik buat boss kuh @inijedar sayang selalu ya pak @richo_kyle," tulis @selly_lestahulu.

"Aaahhh horee family kok seneng yaa seneng sih jedar sama el dapat cowok baik dan pas kyaaa. Selamay y," tulis @siofen.

Di akun Instagramnya, Jessica juga menggunggah foto kedekatannya dengan Richard. Dalam foto, Jessica dan Richard sama-sama duduk di sebuah ayunan besar.

Tangan Richard tampak merangkul tubuh Jessica. "I haven’t spend a day since i met you without being amazed by your intelligence, your kindness, your generosity towards everything surround you. The beauty of your soul is limitless. @richo_kyle#jedaricho #blessed," tulis Jessica di akun @inijedar.

"Tidak pernah seharipun, sejak aku bertemu denganmu, tanpa mengagumi kecerdasanmu, kebaikanmu, kemurahan hatimu terhadap segala sekelilingmu. Keindahan jiwamu tidak terbatas," demikian terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Sebelumnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini Richard tak mengakui adanya hubungan spesial antara dirinya dan Jessica.

"Ya aku sangat dekat sama Jessica, dia temen ku. Kami sering hangout kalau kami ada waktu shooting terus sering hangout, sama Erick, Jes, sama El Barack, mereka seru banget sih," kata Richard.

Richard mengungkap sosok Jessica yang ia sebut memberi inspirasi bagi dirinya. Terlebih wanita yang akrab disapa Jedar itu adalah orangtua tunggal bagi putra semata wayangnya, El Barack Alexander.

"Jessica dia orangnya apa adanya, pinter, mama yang menjadi inspirasi buat aku sih, soalnya single mother itu juga ada banyak kesulitan kan dalam hidupnya," ungkap Richard. (Kompas/Dian Reinis Kumampung)