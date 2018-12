Suzuki Medukung Wakil Indonesia di Formula Student Automotive Engineers-Australasia 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Suzuki Indonesia menyatakan kebanggaannya atas Tim Arjuna yang mengikuti kompetisi mobil listrik tingkat internasional tahun lalu.

“Kami sangat bangga. Kami pun siap mendukung penuh persiapan teman-teman tim Arjuna menjelang Formula Student Automotive Engineer-Australasia 2018," ujar 4W Head of Brand Development and Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales, Harold Donnel, pada keterangan tertulis resmi yang diterima Tribun Jabar, Kamis (9/8/2018)..

Sementara itu, Ketua Tim Riset Mobil Listrik Arjuna UGM, Adhimukti Wibowo, mengatakan bahwa setelah mendulang sukses di ajang Student Formula Japan 2017, tim Arjuna mensempurnakan mobil listrik baik dari segi teknis maupun non teknis semisal Design Report, Business Logic Case dan Cost Report.

“Semoga Arjuna bisa mengharumkan Indonesia dikancah internasional melalui perannya sebagai agent of change, dan eksekutor pembangunan kendaraan ramah lingkungan dan beremisi rendah di Indonesia," katanya.

Selain itu, Suzuki juga berupaya untuk membuat mobil yang ramah lingkungan.

Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 dimanfaatkan untuk memperkenalkan mobil berkonsep All New Swift Strong Hybrid, dan hatchback, yakni perpaduan dua tenaga yang memaksimalkan performa mobil dan tetap ramah lingkungan.

“Kebutuhan mobil yang ramah lingkungan dan rendah emisi akan makin penting untuk masa depan. Kami kenalkan konsep Suzuki All New Swift Strong Hybrid dalam ajang GIIAS. Sebagai bentuk kesiapan kami untuk menghadirkan mobil ramah lingkungan dan emisi rendah di Indonesia,” ujar Head of 4W Product Development & Accessories PT Suzuki Indomobil Sales, Yulius Purwanto.

