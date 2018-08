Venue Siap, 130 Atlet Akan Ikuti Cabor Paragliding Asian Games 2018

TRIBUNJABAR,CIANJUR - Sebanyak 130 atlet putra/putri dari 19 negara Asia akan mengikuti cabang olahraga (cabor) Paragliding Asian Games 2018. Lokasi venue Take Off I yang terletak di Station Repeater Pasir Sumbul milik Telkom di Puncak, Kabupaten Cianjur telah siap menggelar pertandingan.

Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan berkesempatan meninjau secara langsung venue tersebut, Selasa pagi (7/8/18). Iriawan mengatakan secara keseluruhan venue cabor Paragliding siap untuk menggelar pertandingan yang akan dihelat 20-29 Agustus 2018.

"Hari ini kami mengecek venue Paralayang atau Paragliding. Dimana hasil pemantauan saya secara keseluruhan sudah siap untuk dipakai pertandingan nanti," ujar Iriawan usai meninjau venue tersebut.

Lebih lanjut, Iriawan mengatakan memang ada fasilitas yang perlu diselesaikan dalam waktu lima hari ke depan. Namun, hal itu hanya fasilitas pendukung saja bukan untuk para atlet.

"Lima hari kemudian nanti saya akan minta laporan fasilitas di bawah yang memang atlet tidak memerlukan, tapi untuk persiapan lain-lain yang nanti bisa segera dipakai," katanya.

Iriawan menambahkan, menurut pengakuan para atlet venue Paragliding, venue di Pasir Sumbul merupakan spot terbaik karena didukung dengan pemandangan alam dan udara yang sejuk.

"Secara keseluruhan kami sudah melihat bahwa ini merupakan spot yang terbagus menurut keterangan dari para atlet yang ada. Saya berharap tentunya bisa memaksimalkan dari medali emas yang diperoleh atlet kita," harapnya.

"Di sini (venue Paragliding Puncak) lebih enak. Udaranya dingin," ujar Ike Wulandari (21), atlet nasional Paragliding asal Jawa Timur saat ditemui Iriawan di lokasi venue Paragliding Take Off II di Bukit Gantolle, Puncak, Kabupaten Bogor.

Usai meninjau venue Paragliding di Pasir Sumbul, didampingi Bupati Bogor Nurhayanti, Iriawan juga meninjau venue Paragliding lokasi Take Off II di Bukit Gantolle atau juga dikenal Bukit 250, lokasi Landing, serta melihat persiapan para atlet Paragliding dari Indonesia. Akses jalan menuju lokasi Take Off II sudah dibeton, terlihat beberapa pekerja pun tengah menyelesaikan pembangunan sarana pendukung seperti lahan parkir yang tengah diperluas.

Sementara di lokasi Landing, persiapan jelang pertandingan sudah dilakukan. Terlihat bendera-bendera peserta Asian Games 2018 sudah terpasang dan tengah dilakukan pemasangan tenda-tenda bagi para peserta dan official pertandingan. Ada juga beberapa pekerja yang tengah mempercantik taman di akses jalan pintu masuk lokasi Landing.

Hal lain terkait akses menuju venue Paragliding di Station Repeater Telkom Pasir Sumbul, Kabupaten Cianjur, Iriawan menjelaskan bahwa pihaknya bersama panitia dari Inasgoc akan bekerjasama untuk menyediakan transportasi menuju venue. Karena hanya kendaraan tertentu seperti ambulance dan kendaraan para atlet yang bisa mencapai lokasi Paragliding Pasir Sumbul.

"Nanti diatur, karena hanya ambulance dan mobil tertentu yang bisa naik. Nanti kita siapkan untuk kendaraan atau transportasi dia (atlet) sampai ke tempat ini. Saya pikir itu sudah disiapkan oleh panitia dari Inasgoc atau Asian Games," jelas Iriawan.

Sementara itu, ditemui di lokasi venue Pasir Sumbul, Kepala Pelatih Timnas Paragliding Indonesia Gendon Subandono mengatakan, cabor Paragliding Asian Games 2018 akan mempertandingkan dua kategori, yaitu Lintas Alam dan Akurasi. Ada delapan atlet Indonesia yang akan berlaga di cabor yang memperebutkan enam medali emas ini.

"Untuk atlet Indonesia sendiri yang akan bertanding sementara ini ada lima putera dan tiga puteri untuk Lintas Alam dan Akurasi," tutur Gendon.