Penghentian Peredaran Narkota Tidak Dapat Hanya Mengandalkan Polri dan TNI

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Masalah peredaran narkoba tidak akan pernah selesai jika hanya mengandalkan Polri dan TNI saja.

Hal itu disampaikan Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, di Mapolres Garut, Jalan Jend Sudirman, Kabupaten Garut, Rabu (8/8/2018)

"Maka dari itu, semua pihak harus kompak bila ada peredaran narkoba," kata AKBP Budi Satria Wiguna.

Maka dari itu, kata Budi, masyarakat dihimbau tidak takut dengan adanya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.

"Say no to drugs, hajar semua," kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Anggota TNI Komando Resor Militer (Korem) 062 Tarumanagara, mengamankan seorang bernama Wildan yang diketahui membawa narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Senin siang (6/8/2018).

Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang mencurigai bahwa di daerah tersebut dilaksanakan transaksi narkoba.

Kasi Intel Korem 062 Tarumanagara, Mayor Inf. Sandi Yudha, mengatakan, penangkapan yang berdasarkan laporan dari masyarakat ini, dilakukan pada pukul 12.30, tepatnya di sekitar pasar Bayongbong.

