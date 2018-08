Museum Geologi Bandung akan Menggelar Special Event Night at The Museum, Catat Nih Waktunya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabar gembira bagi Anda yang senang berkunjung ke museum.

Museum Geologi yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung akan mengadakan even bertajuk Night at The Museum (NTM) pada Sabtu (11/8/2018) pukul 19.00-22.00 WIB.

Jangan khawatir, tiket masuk ke even ini gratis.



Kepala Museum Geologi, Iwan Kurniawan, mengatakan even NTM kali ini akan mengusung tema “Fauna Endemik Sulawesi: Jejak Terpendam dari Lembah Walanae”.

"Tema ini terpilih karena telah selesai direkontruksi dan Celebochoerus heekereni merupakan koleksi fosil vertebrata khususnya fosil fauna khas (endemik) dari Lembah Wallanaea yang ditemukan di Sulawesi Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jabar, Rabu (8/8/2018).

Dikatakan Iwan, Badan Geologi, Museum Geologi telah berhasil mengumpulkan dan mengkonservasi koleksi tersebut.

Hal tersebut menunjukkan, Indonesia kaya akan potensi sumber daya geologi (khususnya fauna Indonesia) dan sudah tentu bermanfaat akan sumber ilmu pengetahuannya.

Adapun beberapa rangkaian kegiatan dalam NTM nanti adalah seminar, pameran, culinary night atau jajanan malam, menjelahi museum dengan foto 3D, dan games.

Tema seminar yang akan diangkat, kata Iwan, yaitu "Fauna Endemik Sulawesi dengan referensi khusus untuk Celebochoerus heekereeni dari lembah Wallanae, Sulawesi Selatan".