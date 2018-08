Mahasiswa Asal Lombok di Bandung Lakukan Penggalangan Dana untuk Korban Gempa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mahasiswa asal Lombok yang merantau di Bandung melakukan penggalangan dana untuk korban gempa di Lombok.

Selain menggalang dana secara langsung kepada masyarakat, mereka juga menggalang dana melalui rekening bank.

"Kemarin kami sudah menggalang dana di Perempatan Buahbatu dan depan Carrefour Kiaracondong," ujar perwakilan mahasiswa Lombok, Rangga, saat ditemui Tribun Jaba di Asrama Mahasiswa Lombok, Jalan Jalak No. 2, Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung, Selasa (7/8/2018).

Dana yang terhimpun dari hasil penggalangan dana kemarin, sekitar lima juta rupiah.

Ia juga berkoordinasi dengan mahasiswa Lombok lainnya dari berbagai kampus di Bandung.

Mahasiswa asal Lombok yang merantau di Bandung melakukan penggalangan dana untuk korban gempa di Lombok. (ISTIMEWA)

Adapun dana yang terkumpul akan diserahkan kepada rekan-rekannya yang sengaja pulang ke Lombok.

"Nantinya akan kami teruskan ke perwakilan rekan-rekan yang pulang ke Lombok. Mereka juga melakukan pendataan bersama pihak-pihak penyelamatan di sana, untuk mengetahui wilayah mana yang belum mendapatkan bantuan," ujar Rangga.

Rangga juga menyebutkan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang belum mendapatkan bantuan, karena akses wilayah tersebut masih minim dan masih dalam tahap wilayah pemekaran.

"Seperti Kabupaten Lombok Utara itu bisa dibilang wilayahnya baru pemekaran, koordinasi dan informasinya pun masih terhambat. Jadi masih banyak desa-desa yang kena dampak gempa, tapi masih belum dapat bantuan," ujar Rangga.

Perwakilan mahasiswa Lombok saat ditemui di Asrama Mahasiswa Lombok, Kota Bandung, Selasa (7/8/2018). (Tribun Jabar/Resi Siti Jubaedah)

Rangga dan rekan-rekannya yang berada di Lombok akan bekerja sama dengan aktivis-aktivis penyelamat di sana, untuk menyampaikan bantuan.

Mereka juga berencana untuk menggalang dana lagi pada hari Minggu di Car Free Day Dago dan di Brigif Cimahi.

Selain itu, masyarakat Bandung dan sekitarnya juga dapat mengirimkan bantuan via rekening BNI : 0459908088 A/N Majid Said Ramadon, dan via rekening BRI : 471101009053536 A/N Rangga Satia Pratama. (*)