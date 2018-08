Kuliah Salah Jurusan, Via Registiany Justru Berprestasi dan Produktif Ciptakan Ide Bisnis

Via Registiany (19) Mahasiswi Berprestasi Universitas Widyatama Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di balik kesuksesannya menjadi Duta Kampus Universitas Widyatama dan inisiator aplikasi Ruang Jurusan, ternyata Via Registiany (19) sempat salah memilih jurusan saat kuliah.

Via mengaku passion yang dia miliki sebenarnya di bidang matematika, namun dia malah justru kuliah di jurusan Akuntansi.

"Walaupun Via salah jurusan tapi Via berusaha sebisa mungkin mengikuti perkuliahan di jurusan Akuntansi dengan sebaik-baiknya," ujar Via kepada Tribun Jabar saat ditemui di Kampus Universitas Widyatama Bandung, Jumat (3/8/2018).

Bukti Via dapat mengikuti perkuliahan dengan baik malah hasilnya mencengangkan, nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) yang di raih Via sampai semester 4 ini nyaris sempurna yaitu 3,9 alias cumlaude.

Walaupun begitu, tapi Via merasa minder dengan teman-temannya yang lebih pintar dibandingkan dirinya dalam bidang akuntansi.

Oleh karena itu, Via lebih ingin produktif di bidang lain yang ia senangi.

Satu di antaranya kegiatan yang sedang ia geluti yaitu menjadi Start up Business Planner .

Sejak mencoba mengikuti ajang lomba Business Plan Competition, dia menjadi ketagihan dan menemukan passion barunya dalam bidang tersebut.

Satu di antara ide bisnisnya yaitu aplikasi Ruang Jurusan.

Aplikasi ini merupakan aplikasi start up yang bisa membantu pelajar Indonesia dapat memilih jurusan sesuai minat agar tidak salah jurusan.

"Ide aplikasi ini sebenarnya tercetus berasal dari pengalaman Via sendiri, salah jurusan," ujar Via kepada Tribun Jabar saat ditemui di Kampus Universitas Widyatama Bandung, Jumat (3/8/2018).