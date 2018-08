Dulu Cibir Lionel Messi, Kini Arturo Vidal Sanjung Sang Megabintang

TRIBUNJABAR.ID- Sikap Arturo Vidal terhadap megabintang Barcelona, Lionel Messi, kini berubah 180 derajat usai bergabung ke dalam tim yang sama.

Arturo Vidal resmi pindah dari Bayern Muenchen ke Barcelonapada musim panas tahun ini.

Vidal pun mengakui bahwa keberadaan Lionel Messimembuatnya antusias untuk segera bermain bersama Barcelona di lapangan.

"Saya tidak sabar untuk bermain bersama Messi, Luiz Suarez, dan Sergio Busquets. Mereka semua pemain yang hebat," ujar Arturo Vidal seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

PernyataanArturo Vidal tentu berbeda dengan yang sempat ia ucapkan saat menjadi lawan Messi di timnas.

Vidal kerap mengejek Lionel Messi, terutama saat berseragam timnas Argentina.

"Apakah saya takut dengan Messi? Tidak sama sekali, tetapi Anda harus menanyakan apakah ia pergi dengan ketakutan," ujar Vidal pada Juni 2018.

"Saya sudah mengalahkan Messi di semua final yang kami mainkan. Jika bertemu kembali, timnas Cile pasti menang lagi," kata Vidal menambahkan.

Timnas Cile yang Vidal bela, memang terlibat laga sengit dengan timnas Argentina pada dua edisi terakhir Copa America.

Cile mampu untuk terus menang dan membuat Lionel Messi harus gigit jari dua kali.

Arturo Vidal membuat Lionel Messi belum mampu mempersembahkan gelar internasional untuk Timnas Argentina di level timnas senior.

Kini Arturo Vidal akan bekerja sama dengan Lionel Messi di Barcelona.

Ia pun mulai meruntuhkan rivalitas di level timnas dan menyanjung sang megabintang. (*)