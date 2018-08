Dampak Gempa 7 SR, Wisatawan Banyak Batalkan Kunjungan ke Lombok

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gempa yang terjadi di Lombok pada Minggu (5/8/2018) mempengaruhi minat kunjungam wisatawan khususnya wisatawan domestik.

Sejumlah travel di Kota Bandung serta daerah lain menerima pembatalan perjalanan akibat adanya gempa kemarin.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Jawa Barat Budijanto Ardiansjah, mengatakan pihaknya mendapat laporan dari beberapa anggota ASITA, sudah ada sejumlah grup yang membatalkan kunjungan ke Lombok.

"Tadi kami dapat laporan dari teman-teman ASITA Jabar, ada beberapa grup yang batal (mengunjungi Lombok) karena gempa. Begitu juga untuk (ASITA) nasional, ada beberapa daerah yang terkena dampak pembatalan," kata Budi di Bandung, Senin (6/8/2018).

Sementara itu, dikutip dari website resmi Kementrian Pariwisata RI, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pihaknya tetap fokus pada manajemen krisis di Lombok dan Bali yang terdampak oleh gempa berkekuatan 7.0 SR, Minggu 5 Agustus 2018 itu.

Senin (6/8/2018) pagi ini, Airports dan Airlines pun terus dipantau, untuk mengantisipasi lonjakan perubahan schedule wisman untuk terbang keluar pulau.

“Saya pantau, permintaan orang keluar Lombok dan Bali via airlines dan airports, baik di Lombok maupun Bali. Pak Judi Rifa dan Pak Robert Waloni langsung mencari tambahan pesawat atau extraflights, dan sekaligus slots untuk pergerakan pesawat baru dari dan menuju Lombok-Bali,” kata Menpar Arief Yahya, Senin (6/8/2018).

Menpar Arief secara khusus, meminta dan menghimbau kepada seluruh pimpinan Foreign Airlines untuk mengedepankan pelayanan penumpang. Permudah dan percepat buat wisman yang hendak mengubah rencana perjalanan atau rerouting maupun ticket reissuance. “Mohon dibantu sepenuhnya dan tidak mengenakan penalty,” kata Arief Yahya.