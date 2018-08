Bursa Transfer Pemain Serie A Musim 2018, AC Milan Buat Kejutan di Tengah Krisis

TRIBUNJABAR.ID - Pekan kemarin AC Milan membuat kejutan besar di bursa transfer Liga Italia menjelang kompetisi 2018-2019.

Sebelumnya tak pernah terbayangkan klub yang sedang terbelit masalah keuangan ini bisa merekrut pemain mahal macam Gonzalo Higuain dan Mattia Caldara.

Akan tetapi, dengan melepas Leonardo Bonucci ke Juventus, AC Milan mampu mewujudkan hal tersebut.

Gonzalo Higuain dan Mattia Caldara ditaksir bernilai total 80 juta euro, tapi Il Diavolo sementara hanya mengeluarkan 18 juta euro untuk mendatangkan mereka.

Dilansir dari BolaSport.com, berikut daftar lengkap bursa transfer Liga Italia 2018-2019 sampai Minggu (5/8/2018).

ATALANTA

Masuk: Mattiello (SPAL, 2,5+2,5 juta euro), Reca (Wisla Plock, 4). Tumminello (AS Roma, 5), Bettella (Inter, 7), Carraro (Inter, 5), Varnier (Cittadella, 5), Valzania (Pescara, kembali), Pessina (Spezia, kembali), D. Zapata (Sampdoria, pinjam), Gollini (Aston Villa, 3,5), Sportiello (Fiorentina, kembali), Pasalic (Chelsea, pinjam)

Keluar: Caldara (Juventus, kembali), Spinazzola (Juventus, kembali), Cristante (AS Roma, 20+10), Bastoni (Inter, kembali), Sportiello (Frosinone, pinjam), Schmidt (Rio Ave, pinjam), Petagna (SPAL, 3+12), Mattiello (Bologna, pinjam), Rizzo (Bologna, kembali), Haas (Palermo, pinjam), Carraro (Foggia, pinjam), Radunovic (Cremonese, pinjam)

BOLOGNA

Masuk: Dijks (Ajax), Paz (Lanus, 1,5), Svanberg (Malmoe, 5), Okwonkwo (Brescia, kembali), Petkovic (Verona, kembali), Rizzo (Atalanta, kembali), Skorupski (AS Roma, 9+0,5), Santander (Kobenhavn, 6), Calabresi (AS Roma, 0,2), Falcinelli (Sassuolo, 10), Mattiello (Atalanta, pinjam), Caio Pirana (Campodarsego, 0,1), Rispoli (Palermo, 1,5), Cossalter (Union Feltre), Kastrati (Roma), Padovan (Entella)

Keluar: Verdi (Napoli, 23+2), Mirante (AS Roma, 4), Di Francesco (Sassuolo, 10), Masina (Watford, 5), Oikonomou (AEK, pinjam), Romagnoli (Empoli, kembali), Ferrari (Sampdoria, pinjam)

CAGLIARI

Masuk: Srna (Shakhtar), Lucas Castro (Chievo Verona, 6,5), Aresti (Olbia, kembali), Colombatto (Perugia, kembali), Pajac (Perugia, kembali), Capuano (Crotone, kembali), Melchiorri (Carpi, kembali), Capello (Padova, kembali), Cerri (Juventus, 10), Lombardi (Juventus, pinjam), Bradaric (Rijeka, 6)

Keluar: Antonini (Gremio), Castan (AS Roma, kembali), Miangue (Standard Liege), Salamon (SPAL, 1,8), Kranjc (Frosinone, 1), Ceter (Olbia, pinjam), Giannetti (Livorno, pinjam)