Yuk Hadiri Event Kece Maker Fest 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sudah punya rencana akhir pekan ini?

Bagi Anda yang belum punya rencana, Kece Maker Festival 2018 bisa menjadi satu di antara alternatifnya.

Acara in digelar di Lapangan Pussenif PPI pada Sabtu (4/8/2018) mulai pukul 14.00 WIB sampai Minggu (5/8/2018).

Dalam event ini Anda akan menemukan beberapa kegiatan workshop dengan narasumber kece, bazar, dan live musik yang dihadiri musisi hits tanah air.

• 13 Awak Kapal Terbalik di Indramayu Belum Ditemukan, Basarnas Terjunkan 7 Kapal untuk Mencari

Anda dapat mengikuti workshop 'Menjadi Bisnis Perintis' dengan narasumber Co-Founder of UNKL 347 Arifin Windarman, Bilal Indrajaya, dan Voice of Baceprot.

Selain itu ada pula workshop 'The Real Battle in Beauty Industry' dengan narasumber pemilik BLP Beauty, Lizzie Para, serta Mustache and Beard.

Sedangkan worksop 'Define Your Brand Value' akan menghadirkan narasumber Heret Frasthio of Learn X.

Anda akan menemui 70 tenants dengan produk lokal dengan kreasi unik dalam acara ini.

Ini 9 Fakta Seputar Tim Muhibah Angklung, Dari Ditinggal Sponsor Sampai Ngamen di Eropa https://t.co/luQo7d04xh via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 4, 2018

• Via Vallen Goyang Lembang Saat HUT Sesko AU

Acara ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Yura Yuanita.

Selain itu tidak ketinggalan musisi lokal semisal Bilal Indrajaya, Voice of Baceprot, Mustache and Beard, akan unjuk gigi di panggung pada Sabtu (4/8/2018).

Pada hari Minggu (5/8/2018), panggung festival ini akan oleh Heals, Juicy Luicy, Angsa dan Serigala, Stars & Rabbit, dan ditutup oleh penampilan dari RAN.

Informasi selanjutnya bisa Anda telusuri di web resmi https://www.makerfest.id/bandung.