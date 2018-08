Aksi The Groove Warnai Sesi Pamungkas di Stage Bus Jazz 2018 MLD Spot Bandung

Aksi panggung The Groove di acara Stage Bus Jazz 2018 MLD Spot Bandung, di Langit Lobby Paskal 23, Sabtu (4/8/2018) malam.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - The Groove sukses menjadi penutup rangkaian Stage Bus Jazz Tour 2018 MLD Spot di Langit Lobby Paskal 23, Sabtu (4/8/2018) malam.

Band beraliran soul and Jazz asal Kota Kembang yang beranggotakan Rieka Roslan (Vokalis), Reza Hernanza (Vokalis), Arie Firman (Bass), Ari (Guitar), Tanto (Keyboard Synth), Ali (Piano), Rejos (Perkusi), dan Detta (Drum), berhasil menghibur para penonton dengan penampilannya yang memukau, ditambah kelap-kelip lampu warna-warni serta set panggung nan megah.

Masing-masing dari mereka, tampil begitu keren saat menggunakan outfit casual, kemeja, dan jaket.

Tidak hanya itu, Reza sang vokalis juga sesekali turun dari panggung dan mendekati penonton dan mengajak bernyanyi bersama. Malam itu terasa lebih ceria bersama The Groove.

Adapun sederet lagu teranyar yang dibawakan The Groove malam itu, di antaranya adalah Katakan Dengan Cinta, Satu Mimpiku, Bawalah Daku, Kusambut Hadirmu, Getaran Cinta, Dahulu, dan lainnya, serta lagu aransemen berjudul I Believe I Can Fly.

Kental dengan suasana jazz, lirik yang penuh warna dengan nada yang penuh nge-beat ini terasa lebih indah dan fresh.

Penonton yang tadinya hanya duduk, langsung mendekat dan berjoget ke depan panggung. Tidak ada batas antara The Groove dan penonton membuat penampilannya terasa lebih intim.

Penonton pun terlihat sangat terbawa suasana dari awal sampai akhir penampilan dari The Groove, bahkan penonton pun juga mengabadikan aksi panggung The Groove melalui masing-masinh ponsel mereka.

Di sela-sela break The Groove, Rieka Roslan menyampaikan rasa bangganya atas antusias penonton yang menyaksikan aksi paggung The Groove.

"Senang banget aku dan teman-teman bisa manggung di Bandung lagi, terlebih bisa tampil di acara Stage Bus Jazz 2018 MLD Spot Bandung. Di sini penontonya pecah dan mau berjoged ria bareng kami malam ini," kata Rieka Roslan di atas panggung.

Tidak hanya menghibur penonton lewat tembangnua yang penuh warna, The Groobe pun turut membagikan marchendise kepada penonton yang bersedia bernyanyi bersama mereka di atas panggung.

Khusus generasi era 90an, sangat terpuaskan oleh aksi panggung dan alunan lagu-lagu dari The Groove pada malam ini. (Fasko)