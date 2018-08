Suzuki Punya Terobosan Layanan Purna Jual Body and Paint, Tampilan akan Tetap Mulus

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kian memperkuat layanan jaminan mutu setelah transaksi penjualan (purna jual) dengan menghadirkan Bengkel Body and Paint.

Pasalnya, layanan perbaikan bodi yang berstandar internasional ditawarkan akan menjaga tampilan mobil tetap mulus.

Menariknya lagi, layanan bengkel Suzuki Body and Paint juga menyediakan layanan Pick Up & Drop Service serta One Day Repair guna memudahkan konsumen dalam memperoleh pelayanan terbaik.

Head of Service 4W, 2W & Marine PT SIS, Riecky Patrayudha, mengatakan komitmen Suzuki untuk memberikan layanan terbaik bagi konsumen menghadirkan bengkel Body and Paint sebagai pelengkap layanan purna jual Suzuki.

• Luna Maya dan Cut Tari Dipraperadilankan, Ternyata Keduanya Masih Berstatus Tersangka Video Panas

"Kami mengakomodir konsumen yang memerlukan perbaikan body dan cat kendaraannya dan mendapatkan layanan terbaik untuk kendaraanya. Selain itu, kami ingin makin memperkuat kerjasama dengan pihak asuransi. Untuk mengcover unit populasi Suzuki yang besar,” ujar Riecky, di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (3/8/2018).

Riecky mengatakan bengkel Suzuki Body and Paint memiliki area workshop berupa working stalls, prep booth, spray booth dan area quick repair. Bahkan, tiap bengkel juga dilengkapi dengan Collision System yang menangani masalah benturan pada mobil.

• Turun dari Bus di Rest Area KM 72 Tol Cipularang, Ibu Ini Langsung Melahirkan, Ini Para Penolongnya

"Konsumen dimanjakan dengan wifi gratis, bar, ruangan full AC, televisi dan musala untuk menambah kenyamanan selama berada di bengkel Body and Paint," ujar Riecky.

Riecky menuturkan sejumlah bengkel Suzuki tersebut kini telah tersedia di 20 titik di Indonesia yang meliputi wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Bali, Lombok, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

• 8 Warga Jabar Korban TPPO Sudah Diperiksa Polisi Tiongkok, tapi Hasilnya Malah Memberatkan Korban

"Dengan akomodir unit entry 4.500 unit per bulan," kata Riecky.

Ia berharap, kedepannya pada 2020 Suzuki akan mengedepankan penggunaan water based system dan area coverage diseluruh provinsi di tanah air. Dengan total 46 bengkel yang terstandarisasi serta mampu menampung hingga 8.000 unit per bulan.