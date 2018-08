Film 22 Mile Garapan Hollywood Segera Tayang, Iko Uwais Disebut Penerus Jackie Chan

TRIBUNJABAR.ID, HOLLYWOOD - Film laga produksi Hollywood yang dibintangi Iko Uwais bakal segera tayang di bioskop.

Film berjudul 22 Mile ini dibintangi oleh bintang-bintang ternama Hollywood, di antaranya adalah Mark Wahlberg.

Di film ini Iko akan menampilkan kemampuan bela dirinya, yakni pencak silat khas Indonesia.

Dilansir dari Hollywood Reporter, naskahnya ditulis oleh Graham Roland.

Mile 22 mengambil latar cerita di Indonesia.

Kisahnya tentang agen CIA (diperankan Wahlberg) yang ditugaskan membawa seorang informan penting dari pusat kota menuju pesawat yang tengah menunggunya di bandara dan jarak yang mereka tempuh dari pusat kota ke bandara hanya 22 mil.

Di sepanjang jalan, mereka harus berhadapan dengan polisi korup, gembong penjahat, serta penjahat-penjahat bersenjata lengkap yang siap mencegah dengan segala upaya agar mereka tak sampai ke pesawat.

Sementara Iko Uwais di Instagramnya, Kamis (2/8/2018) menyebutkan senang sekaligus bangga bisa bekerja sama dengan para sineas berbakat dari Hollywood ini.

“Behind The Scene for @mile22movie It’s a great honor to be working with many talented individuals in this film. Such a great experience. #mile22,” tulisnya.

Dia memposting video di balik layar pembuatan film tersebut.