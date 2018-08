Perjuangan Denada Demi Pengobatan Sang Anak, Jual Apartemen dengan Harga Lebih Murah

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi Denada tengah berjuang untuk mengobati anaknya, Shakira Aurum yang divonis mengidap penyakit kanker darah, leukemia.



Mantan istri Jerry Aurum itu menjual apartemennya.



Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram-nya, @denadaindonesia, Senin (30/7/2018).



Dalam unggahan tersebut Denada memperlihatkan video yang menggambarkan kondisi apartemen.



Selain itu, ia juga menyertakan foto sebagai referensi apartemennya.



Di keterangan foto, terdapat rincian fasilitas apartemen tersebut.



"Dijual Cepat TANPA PERANTARA (MILIK PRIBADI): 1 Unit Apartemen Eksklusif SIAP HUNI di kawasan Kuningan (SEGITIGA EMAS), Jakarta Selatan. Fasilitas eksklusif: LIFT PRIBADI langsung ke unit. LOKASI PRIMA SEGITIGA EMAS," tulis Denada.



Ia menyertakan kemudahan aksesibilitas fasilitas umum dari apartemen tersebut.



"Dekat dengan Rumah Sakit, bermacam2 Pusat Perbelanjaan, akses jalan banyak dan mudah."



"2 + 1 Kamar Tidur, 2 + 1 Kamar Mandi. TANPA FURNITURE. Luas: 105,35 m2 semi gross. Unit di lantai rendah, selantai dengan Swimming Pool," lanjutnya.



Denada menjamin harga jual apartemen tersebut di bawah standar atau lebih murah.

Melansir dari Kompas.com, Ruben Onsu mengatakan keputusan Denada menjual apartemennya karena tak ingin merepotkan orang banyak.



Demi biaya pengobatan anaknya yang tidak sedikit, Denada memilih untuk menjual apartemennya.



"Denada tidak mau merepotkan orang lain. Dia tidak mau menyusahkan orang lain, jadi dia jual barang yang dia punya," ujar Ruben saat dijumpai di Gedung Trans, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).



Ruben mengetahui Denada menjual apartemennya setelah pulang ibu anak satu itu pulang ke Jakarta.



Denada memang bolak-balik Jakarta-Singapura untuk menemani anaknya yang tengah dirawat di negara berjulukan Lion City itu.



"Dia pulang satu hari. Ya itu yang saya bilang, sebenarnya sakit yang dijalani oleh Shakira itu pasti menghabiskan biaya banyak," kaya Ruben.



Saat ini, Ruben belum berminat membeli apartemen tersebut.



"Aku belum, kalau ke sana sih enggak ya (membeli apartemen). Tapi ada lah pembicaraan khusus pribadi aku ke dia."



"Kalau saya gini. kalau saya mau beli sesuatu itu kan sebenarnya harus sesuai dengan apa yang diperlukan," tambahnya



Biaya pengobatan yang dijalani Shakira Aurum memang tak sedikit.



Ibunda Denada, Emilia Contessa mengatakan Denada dan mantan suaminya mengeluarkan Rp 400 juta hanya untuk 10 hari pertama.

Pengobatan Shakira



Wajah Shakira penuh lebam setelah didiagnosis leukemia.



Sudah 1,5 bulan Shakira menjalani pengobatan untuk menyembuhkan penyakit kanker darah itu.



Anak yang berumur 5 tahun itu harus menjalani serangkaian pengobatan seperti kemoterapi dan mengonsumsi sejumlah obat.



Badan kecilnya juga dipasangi alat seperti selang yang langsung terhubung pada pembuluhya.



Denada tak kuasa melihat putri kecilnya harus menjalani itu semua.



Air matanya mengalir saat menceritakan awal Shakira divonis leukemia hingga menjalani perawatan yang begitu berat untuk anak berumur lima tahun.



Semua itu bisa dilihat dalam acara Rumpi No Secret yang dipublikasikan pada 17 Juli 2018.



Denada mengatakan kondisi Shakira masih belum stabil setelah menjalani kemoterapi di salah satu rumah sakit di Singapura.



"Up and down, tapi itu efek dari kemo, pertahanan badannya lebih lemah, sistem imunitas menurun, mulai tadi malam Shakira opname karena demam tinggi," ucap Denada.



Karena demamnya belum juga membaik, sementara waktu Shakira belum bisa meneruskan pengobatan kemoterapi.



Selain kemoterapi, Shakira juga harus meminum obat yang membuat badannya bengkak dan kakinya lemah.

Seminggu sekali juga Shakira diberi obat tidur dan sedatif.



"Ada satu obat, dia harus minum tablet oral steroid itu efeknya yang satu membuat bengkak, pipi dan perutnya besar, yang kedua kakinya jadi lemah," ujar Denada.



Padahal, Shakira adalah anak yang aktif dan suka menari.



Karena obat tersebut, Shakira menjadi lemah dan tidak bisa melakukan apa yang ia sukai.



"Dia kan suka menari, suka joget-joget, sekarang dia jalan saja bisa jatuh," cerita Denada sambil menetaskan air mata.



Denada juga menceritakan kejadian setelah Shakira menjalani kemoterapi.



"Di suatu hari dia habis disedatif, dikemo, biasanya pad lagi prosedur kita harus keluar. Terus biasanya kita akan dipanggil saat 'she already awake' kita baru bisa masuk," katanya.



Biasanya setelah melakukan kemoterapi, Shakira terlihat begitu ketakutan dan sedih.



"Terus aku balik, terus aku dibilangin dia sudah bangun dari tadi, aku lari pas mau sampai di tempatnya dia, jalan pelan-pelan. Dia lagi berbaring sendirian, dia nangis, dia berdoa Al Fatihah, berdoa Al Ikhlas sendirian, aku nangis," ujarnya.



Denada tak kuasa menahan kesedihan yang dirasakannya.



Tangisnya pecah setelah melihat Shakira berdoa dan ingat kepada Tuhan.



Walaupun ia bangga kepada Shakira yang ingat kepada Tuhan, Denada tetap tak tega melihat anaknya kesakitan.



"Aku merasa sebagai ibu berhasil mengajarkan satu hal. Bahwa di saat kamu sendiri, kamu ketakutan, butuh pertolongan, tidak ada yang lebih bisa menolong selain Allah."



"Di sisi lain hancur hati aku, karena aku melihat (Shakira) sangat ketakutan," katanya.