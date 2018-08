Nikita Mirzani Mengaku Tak Pernah Dinafkahi Sejak Menikah Siri dengan Dipo Latief

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Nikita Mirzani mengaku tak pernah dibiayai oleh Dipo Latief sejak pernikahan sirinya pada Februari kemarin.

Namun meski demikian Nikita menegaskan bukan materil yang menjadi alasan dirinya ingin bercerai dengan Dipo Latief.

"Emang enggak pernah (dibiayain) dari awal juga enggak pernah. Ya tapi kan bukan materi yang dicari ya," kata Nikita Mirzani saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (1/8/2018).

Dirinta juga mengatakan jika tak pernah memaksakan Dipo untuk membiayai hidupnya. Nikita merasa dirinya masih sanggung membiayai hidupnya.

"Nggak ada ih, gue kan punya duit juga," kata Nikita.

"Nggak ada urusannya sama biaya membiayai kan kalau gue mah orangnya kan tau diri. Kalau orang nggak punya uang kan ngapain dipaksa, bukan itu masalahnya."

• Masih Ingat Bajaj Bajuri ? Ini Pria Asgar Di Balik Serial Komedi Itu

• Murid SD Antusias Kunjungi Jabar Book Fair 2018

Hari ini Nikita baru saja menjalani sidang isbat untuk pernikahannya dengan Dipo Latief. Setelah itu Nikita melayangkan gugatan perceraian kepada laki-laki yang menikah dengannya sejak Februari kemarin.

Akan tetapi baik dari Dipo Latief sendiri maupun kuasa hukum Dipo Latief sendiri tidak terlihat hadir.

Keduanya kemudian diagendakan akan melangsungkan mediasi pada 15 Agustus 2018.(*)

Aksi Terbaru The Sacred Riana di America's Got Talent Bikin Mel B Kabur, Lihat Videonya https://t.co/oOlaZ7ixRp via @tribunjabar