Juara The Best of Unix Costum di Jember Fashion Carnaval, Begini Perjuangan Mahasiswi asal Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Nadia Rachmaya Ningrum Budiono (23) berprestasi dalam bidang seni menciptakan kostum depile technocyber yang menang di kategori junior The Best of Unix Costume di Jember Fashion Carnaval 2016.

Menurut Nadia, tidak mudah untuk mendapatkan juara tersebut.

"Setiap usaha yang aku lakukan bagiku adalah pengorbanan," ujar Nadia kepada Tribun Jabar saat ditemui di Sunny Side Coffee Jalan Purwakarta No 66 Antapani Kidul Bandung, Senin (30/7/2018).

Untuk menciptakan karya Technocyber costume, Nadia mengaku telah mengorbankan pikiran, tenaga dan uang yang tidak sedikit.

Ia rela tinggal selama 4 bulan di Jember Jawa Timur, mengikuti semua rangkaian acara Jember Fashion Carnival, mulai tahap desain atau sketsa, merancang hingga jadi menjadi kostum dan diarak dalam acara karnaval.

Nadia berangkat ke Jember bersama dengan empat orang temannya yang masing-masing memiliki keunikan desainnya.

Kelimanya merupakan perwakilan dari Kampus ISBI berpartisipasi mengikuti ajang perlombaan karnaval.

Mereka mendapatkan subsidi pembuatan kostum dari kampus kurang lebih Rp 2 juta per orang. Budget itu tidak cukup untuk biaya hidup selamanya di Jember dan pembuatan kostum yang sampai merogok kocek sekitar Rp 4 juta.

Nadia Rachmaya Ningrum Budiono (23) (Istimewa)

Nadia mengaku untuk membuat rancangannya itu, ia harus bolak-balik Bandung- Jember, karena bahan untuk pembutan desainnya kurang cukup memadai di Jember.