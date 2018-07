Rebutan Motor, Dua Kelompok Debt Collector Bentrok, Satu Terluka di Wajah

TRIBUNJABAR.ID, TANGERANG - Dua kelompok yang diduga debt collector bentrok di Jalan Sabi Raya, Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Senin dini hari (30/7/2018).

Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alexander Yurikho, pada Selasa (31/7/2018), dari bentrokan itu, satu orang menjadi korban, wajahnya alami luka karena terkena bacok senjata tajam.

Kejadian berawal saat dua orang wanita atas nama Y dan F menaiki motor hendak mengambil uang di ATM. Namun di tengah jalan ia dicegat sekelompok orang.

Sepeda motor Y dan F pun direbut paksa para debt collector. Tidak terima perlakuan tersebut, Y dan F menghubungi E dan sempat bernegosiasi via ponsel.

Setelah tak menemui kesepakatan, E menyambangi langsung kelompok tersebut untuk negosiasi secara langsung.

Lalu E menghubungi saudaranya atas nama D yang datang bersama tujuh orang lainnya ke lokasi.

Setelah sempat meninggalkan lokasi, kelompok itu akhirnya kembali ke lokasi dan bertemu kelompok dari saudara E yang juga diduga debt collector.

"Terjadilah negosiasi atau tawar menawar mengenai harga motor tersebut, debt collector minta Harga 1,5 juta, E menawar 500 ribu, setelah tidak ada kesepakatan terjadilah keributan atau perkelahian antara kedua kelompok tersebut," ujarnya.

Dari perkelahian itu, satu orang dari kelompok E, bernama I, alami luka bacok di wajah.

"Satu orang korban mengalami luka sobek dan kepala bocor akibat luka bacok," terang AKP Alexander.

Aparat kepolisian setempat pun melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kejadian tersebut, namun tersangka masih belum ditetapkan.

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.(*)

