Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar Hadiri Pelantikan Pronata Surakarta

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNJABAR.ID, SOLO - Projo Nawacita (Pronata) DPC Kota Surakarta masa bakti 2018-2021 dilantik Selasa (31/7/2018) pagi, di Graha Saba, Jl Letjen Suprapto, Sumber, Solo.

Dalam pelantikan ormas pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini hadir antara lain, Ketua Umum DPP Pronata Marhaendro Slamet Haryono, dan Sekjen DPP Pronata Ayu Pangesti, dari Jakarta.

Tampak pula Penasihat Projo Nawacita yang juga mantan Ketua KPK RI, Antasari Azhar, dan beberapa pengurus dan dewan penasihat DPP Pronata.

Pronata mengambil peran untuk menjaga dan mensosialisasikan program Nawacita, yang menjadi agenda besar Presiden Jokowi.

Antasari Azhar mengatakan pelantikan pengurus Pronata dilakukan secara bertahap.

Sebelumnya pelantikan dilakukan di Sumatera Utara, kemudian Solo.

Setelah Solo, menurutnya pelantikan serupa akan dilakukan di Riau.

"Karena ini bertepatan dengan tahun politik maka (pelantikan) dilakukan secara bertahap," katanya.

"Yang jelas kita dukung Jokowi untuk menang," ujarnya menegaskan.

Adapun Ketua Pronata DPC Kota Surakarta dijabat Baningsih Tedjokartono.

Pantauan TribunSolo.com, sejumlah tokoh Kota Bengawan bergabung dalam jajaran kepengurusan.

Tokoh-tokoh ini berasal dari berbagai profesi seperti pengusaha, akademisi, dan intelektual.(*)

Aksi Terbaru The Sacred Riana di America's Got Talent Bikin Mel B Kabur, Lihat Videonya https://t.co/oOlaZ7ixRp via @tribunjabar