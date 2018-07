Dibuang PSMS Medan, Jajang Sukmara Merapat ke Barito Putera

TRIBUNJABAR.ID, BANJARMASIN - Manajer Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman, meresmikan untuk mengikat kerjasama dengan mantan pemain PSMS Medan dan Persib Bandung, Jajang Sukmara.

Pemain berposisi bek kiri itu mengikat kontrak dengan durasi enam bulan ke depan di kediaman Hasnuryadi di kawasan Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

Dipilihnya Jajang dikarenakan pelatih Barito Putera, Jacksen F Tiago, membutuhkan pemain di posisi bek kiri.

Saat ini Barito Putera hanya memiliki Rony Beroperay setelah sebelumnya Jeky Arisandi direncanakan untuk dipinjamkan ke klub lain.

“Pelatih menginginkan pemain di posisi bek kiri dan inti, jadi kami memilih untuk mendatangkan Jajang sesuai keinginan coach Jacksen,” kata Hasnuryadi, Senin (30/7/2018) dilansir BolaSport.com.

“Jajang kami kontrak sampai akhir musim, namun kalau di pertengahan jalan dia bermain bagus, kami bisa memperpanjang kontraknya,” ucap Hasnuryadi menambahkan.

Sementara itu, Jajang Sukmara mengaku senang bisa bergabung dengan Barito Putera.

Menurut Jajang, Barito Putera merupakan salah satu tim besar di Indonesia.

• Kisah Ismed Sofyan-Cut Rita, Pernah Dipukuli Suami Pertama Sang Istri, hingga Kabur ke Jakarta

• Begini Situasi Rumah Pasutri yang Tewas Bersimbah Darah di Desa Mertasinga Cirebon

Sebelumnya, ia memutuskan mundur dari PSMS. Ia juga mengatakan bahwa sudah mendapatkan surat pengunduran diri dari manajemen PSMS.

“Saya senang bergabung di sini karena Barito Putera tim besar. Semoga rezeki saya ada di sini dan bisa memberikan yang terbaik kepada Barito Putera,” kata Jajang.

Di Barito Putera, Jajang tidak bisa mempergunakan nomor 18.

Pasalnya, di tim berjulukan Laskar Antasari itu nomor punggung 18 sudah dipakai oleh Gavin Kwan Adsit.

“Mungkin saya akan pakai nomor 28 sama seperti saya di PSMS,” kata Jajang.(*)

Aksi Terbaru The Sacred Riana di America's Got Talent Bikin Mel B Kabur, Lihat Videonya https://t.co/oOlaZ7ixRp via @tribunjabar