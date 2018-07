Carlton Cole Turut Komentari Kemenangan 3-2 Persib Bandung atas PS Tira

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung atas PS Tira 3-2 pada pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Senin (30/7/2018) mendapat ucapan dari Carlton Cole.



Pemain yang pernah berseragam Persib pada musim 2017 ini memberikan ucapan selamatnya melalui media sosial pribadinya.



"Well Done Persib," tulis Cole di dalam akun twitter pribadinya setelah pertandingan.



Bukan hanya itu, Cole yang tak mencetak satu gol pun ketika berseragam Persib memposting hal yang sama di Instagram pribadinya.



Dalam postingannya, Cole memajang bjersey Persib bertuliskan nama dirinya dan baju West Ham United.

Sekedar informasi, Cole merupakan pemain yang pernah berkiprah bersama tim asal London itu.



Sontak saja, ucapan selamat dari pemain yang identik dengan nomor 12 itu mendapat respon dari bobotoh.



Mereka senang karena Cole tidak lupa dengan Persib meskipun harus keluar dengan rasa kecewa.(*)

