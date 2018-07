Tongkang Pengangkut Batubara Patah Jadi Dua Dihantam Badai di Aceh

Laporan Wartawan Serambi, M Anshar

TRIBUNJABAR.ID, BANDA ACEH - Satu kapal tongkang pengangkut batubara, terdampar di Pantai Ujong Kareung - Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Senin (30/7/2018).

Pantauan Serambi dan informasi yang dihimpun dari warga setempat, tongkang tersebut dihantam badai hingga patah dua.

"Kemarin sekitar pukul 5 sore, tongkang itu dihantam badai hingga tali penambatnya putus, hingga kemudian terombang-ambing di tepi pantai," kata Yudi (30), warga Lampuuk.

Saat itu ada empat orang di dalam tongkang dan berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat.

Tadi malam, warga melihat kapal tongkang itu telah patah dua, diduga akibat menghantam karang.

Hal ini membuat batubara di lambung kapal tumpah ke laut.

Pantauan Serambi, Senin (30/7/2018) pagi, sebagian dari batubara itu terhempas ke pantai bersama sejumlah hewan laut yang telah mati.

Hewan-hewan ini, seperti kepiting, bintang laut, serta belut dan ular laut, diduga mati akibat hawa panas dari batubara.

Hal ini bisa terlihat dari warna binatang laut tersebut yang telah berubah menjadi merah seperti terbakar.

Hingga Senin siang, tongkang tersebut masih tersangkut di karang sekitar 50 meter dari bibir pantai.

Angin kencang dan hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut sejak pagi, berangsur reda.(*)

