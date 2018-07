Prabowo: Saya dan SBY Memiliki DNA yang Sama sebagai Mantan

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Partai Gerindra dan Demokrat resmi menjalin koalisi dalam Pemilu Presiden 2019.

Kesepakatan tersebut terjalin setelah pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (30/7/2018).

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa sebelum kesepakatan koalisi, SBY hanya menekankan kepadanya untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

"Beliau (SBY) berkali-kali titip kepada saya, kalau mas Bowo (Prabowo) insyaAllah diberi mandat memimpin negara ini, mas Bowo harus berpegang teguh bahwa fokus pemerintahan dan kepemimpinan yang mas Prabowo pimpin harus kepentingan rakyat indonesia. Itu penekanan beliau berkali kali kepada saya," katanya.

Menurutnya, permintaan dan penekanan itu ia terima dengan tegas.

Prabowo mengatakan permintaan SBY tersebut sama dengan tujuan Gerindra dalam mengikuti kancah politik selama ini.

"Saya terima penekanan itu karena itu memang menjadi landasan perjuangan dan pemikiran saya. Kami punya DNA yang sama sebagai mantan, katakanlah alumni TNI, kami komit kepada pancasila UUD 1945," pungkasnya.

"NKRI, jadi kami akan berpegang teguh pada kepentingan rakyat dan bangsa indonesia."(*)

