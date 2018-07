Model asal Jepang Ini Terpesona dengan Atmosfer Pertandingan Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Model asal Jepang, Rina Matsushita turut buka suara terkait penampilan Persib Bandung di putaran pertama Liga 1 2018.

Persib Bandung sukses menempati urutan teratas klasemen sementara Liga 1 2018 dengan total 29 poin.

Penampilan gemilang Persib Bandung ini pun mendapat perhatian dan dukungan dari model asal Jepang, Rina Matsushita.

Dilansir dari laman Persib, Rina tetap mencari kabar tentang skuat Maung Bandung dari Jepang meski tidak bisa menyaksikan secara langsung.

Bahkan ia selalu memberikan dukungannya melalui akun Instagram pribadi jika Persib akan berlaga.

"Saya tahu Persib sekarang jadi yang ke satu. Saya ikut senang dan saya ingin kembali ke stadion. Permainan mereka lebih bagus dibanding sebelumnya," kata Rina dikutip BolaSport.com dari laman Persib.

Wanita kelahiran Shizuoka mulai jatuh hati dengan tim asuhan Mario Gomez saat hadir secara langsung menghiasi tribune pada ajang Piala Presiden 2018.

Rina terpesona oleh atmosfer Bobotoh saat berada di Gelora Bandung Lautan Api, Bandung.

Loyalitas yang disuguhkan oleh Bobotoh membuat Rina kagum dengan tim yang dihuni Jonathan Bauman Cs itu.

"Saya sangat terkejut melihat banyak sekali penonton yang datang untuk memberi dukungan pada Persib padahal hari itu adalah hari kerja," ungkap pemilik akun Instagram @rina_mmmmm itu.

"Para pendukung di stadion bersorak dan mendukung. Semua orang menyanyikan yel-yel, bersorak. Ada sorakan kekecewaan saat pihak lawan berhasil mencetak gol. Semua pendukung Persib sangat kompak meluapkan emosi baik itu sorakan kebahagian atau kekecewaan," imbuhnya.

Rina berharap ia bisa kembali hadir langsung di stadion untuk menikmati Persib Bandung berlaga di lapangan.

Tidak lupa ia juga mendoakan skuat Persib mampu meraih gelar juara di akhir musim nanti.(*)

