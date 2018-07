Kunjungi Rumah Prabowo Subianto, SBY Ajak Ibas

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (30/7/2018).

SBY tiba di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pukul 10.00 WIB.

SBY datang bersama putranya yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

SBY dan Prabowo sempat menyapa awak media sebelum masuk ke dalam rumah untuk melakukan pertemuan tertutup.

Sebelumnya, sudah lebih dulu tiba para elite Partai Gerindra dan Demokrat.

Elite Gerindra yang hadir adalah sekjen Ahmad Muzani dan para pengurus lain seperti Sufmi Dasco Ahmad, Fadli Zon, Ferry Juliantono, Fuaf Bawazier.

Dari Demokrat, hadir sekjen Hinca Pandjaitan dan pengurus lain seperti Syarif Hasan, Nurhayati Ali Assegaf, Roy Suryo, Ferdinand Hutahaean, Herman Khaeron, dan Teuku Rifky.

Pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan ketiganya di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam.

Baik SBY maupun Prabowo mengaku ada peluang bagi Demokrat dan Gerindra untuk berkoalisi dalam Pilpres 2019.(*)

