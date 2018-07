Harga Daging Ayam Masih Tinggi, Pedagang di Pasar Kiaracondong Keluhkan Penjualan Sepi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Harga daging ayam potong masih Rp 40 ribu per kilogram, beberapa pedagang di Pasar Kiaracondong, Kota Bandung pun mengeluh penjualan sepi.

Nung Rohayati (49) misalnya, dia mengatakan, selama harga daging ayam masih belum normal, dalam sehari, dia kesulitan menutup biaya modal yang dikeluarkan untuk membeli ayam ke pemotongan atau pemasok.

"Misalnya saya per hari beli 50 kilogram ayam hidup yang harga per kilogramya Rp 27.500. Nah, ayam itu saja jual Rp 40 ribu per kilogram ke pembeli. Tapi, ternyata dari 50 kilogram itu, paling hanya setengahnya yang laku dalam sehari," ujarnya saat ditemui Tribun Jabar di lokasi dia berdagang, Senin (30/7/2018).

Masalah yang sama juga dialami oleh pedagang daging ayam lainnya, Yayu (48).

Biasanya, pedagang memperoleh keuntungan cukup banyak dari penjualan ceker atau kepala ayam untuk menutupi biaya pembelian ke pemasok.

Namun, saat ini, harga ceker ayam juga disebutnya masih mahal.

"Saya jual ceker itu sekarang Rp 20 ribu per kilogram. Padahal biasanya cuma 16 ribu per kilogramnya. Ya jadinya mau nutupin biaya pembelian juga susah," kata Yayu.

Selain itu, ujarnya, selama harga daging ayam belum normal, banyak pembeli yang mengeluh kepadanya.

Bahkan, tak sedikit pembeli atau langganannya yang mengurangi jumlah pembeliannya.

"Karena kalau yang beli kebanyakan kan mereka buat dijual lagi dalam bentuk ayam goreng misalnya. Tapi, karena harganya belum normal, jadinya mereka mengurangi pembelian. Yang tadinya beli 10 kilogram, sekarang jadi delapan kilogram," kata Yayu.

Sebelumnya diberitakan, harga daging ayam di Pasar Kiaracondong, Kota Bandung masih Rp 40 ribu per kilogram, dari harga normal yang disebut pedagang Rp 35 ribu per kilogramnya.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung, Elly Warsilah, memperkirakan, harga daging ayam potong akan kembali normal di akhir Juli 2018.

"Sebagian besar pemasok kebutuhan telur untuk Kota Bandung itu dari Blitar, sedangkan untuk daging ayam potong berasal dari Ciamis dan daerah priangan timur lainnya, kami sudah berkoordinasi dengan kedua pihak tersebut, insya allah mudah-mudahan akhir Juli ini harga akan kembali normal," ujar Kadispangtan Kota Bandung, Elly Wasliah di kantornya, Jalan Arjuna Nomor 45, Bandung, Senin (23/7/2018)