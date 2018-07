Berkonsep Dine Coffee and Spirit, The Peak Citiport Cafe, Cocok Buat Bersantai dan Hindari Kejenuhan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Banyaknya kafe kekinian dengan konsep yang menarik untuk disambangi, merupakan ciri khas Kota Bandung yang terkenal dengan sebutan Negeri Sejuta Kuliner.

Satu di antaranya yang patut anda sambangi adalah The peak Citiport Cafe di Jalan Lengkong Besar No 8, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung.

Patokan lokasinya tepat berada satu kawasan dengan Hotel Mercure Bandung City Centre dan bersebelahan dengan Pawon Pitoe Lengkong.

Dari keseluruhan menu yang ditawarkan the peak citiport chef recomendation adalah menu khas western yang terdiri dari squid ink spaghetti, chicken and cheese, citiport special paltter, fried oxtail soup, mix grill meat loaver, Lamb mac and cheese, citiport bbq burger.

• Ini Hasil Pertemuan Prabowo dengan PKS, Nanti Malam Giliran SBY Temui PKS

Sedangkan untuk minuman non alkohol, Anda bisa memesan coffee, milkshake, serta aneka juice lainnya.

Selain itu, tersedia pula minuman beralkohol dengan berbagai macam promo. Di antaranya adalah 007 beer promo ( buy 1 get 1 free, 330ml beer bintang pilsener only 29K*). 007 soju promo (buy 5 free 5 yakult + free 1 chicken wings only 399K*), dan all signature beer by pitcher + free 1 nachos only 249K*

Keseluruhan harga menu makanan yang ditawarkan, yakni berkisar antara Rp 27.000 hingga Rp 105.000. Sedangkan minuman terhitung dimulai dari Rp 15.000.

Inilah 4 Artis yang Kena Blokir Syahrini di Instagram, Nikita Mirzani Termasuk https://t.co/hnZVEe07Ae via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 29, 2018

Untuk menjajakan beragan menu andalannya ditunjang dengan Tiga ruangan di antaranya adalah ruangan in door, out door, dan 2 ruangan meeting yang bisa digunakan untuk private occasions.