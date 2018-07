Band Metal Asal Bandung, Jasad, Siap Guncang Panggung di Acara Wacken Open Air 2018 di Jerman

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabar baik bagi pecinta musik band metal Indonesia, khususnya bagi wargi Bandung.

Pasalnya, band asal Bandung ini akan tampil di Eropa, yaitu Band Jasad.

Band Jasad telah terkonfirmasi melalui situs resmi Wacken Open Air (https://www.wacken.com/en/bands/bands-billing/), dan akan mengisi jajaran line-up pada festival musik heavy metal terbesar di dunia, Wacken Open Air 2018, di Jerman, pada tanggal 2 Agustus hingga 4 Agustus 2018.

Pihak Jasad pun sudah mengabarkan berita baik itu melalui akun media sosial instagramnya @jasad_official pada (28/7/2018).

Jasad merupakan band Death Metal asal kota Bandung yang telah terbentuk sejak tahun 1989.

Jasad telah mengeluarkan tiga album, Album pertama tahun 2001 Witness of Perfect Torture, album kedua tahun 2005 Annihilate the Enemy, dan album ketiga tahun 2013 Rebirth of Jatisunda.

Band Jasad dengan musik ber-genre death metal yang kental dengan karakter khas Indonesia, sebab mereka kerap mengangkat unsur kearifan lokal dalam musik dan liriknya.

Jasad salah satu band ber-genre death metal yang kental dengan kearifan lokal dalam musik dan lirik, salah satunya album ketiga dengan nama album Rebirth of Jatisunda.

Ini adalah kali kedua jasad keliling Eropa. Sebelumnya Jasad pernah manggung di acara musik Obscene Extreme di Cekoslovakia serta Bloodstock Open Air di Inggris, tahun 2015 lalu.

Jasad adalah band ketiga yang pernah manggung di Wacken Open Air, sebelumnya ada band pertama yang manggung diacara tersebut yaitu Burgerkill (2015) dan band kedua Beside (2017).

Band lain yang akan tampil di Wacken Open Air 2018 adalah Judas Priest, Nightwish, In Flames, Ghost, Helloween – Pumpkins United, Running Wild, Behemoth, Dimmu Borgir, Arch Enemy, Children Of Bodom, In Extremo, Hatebreed, Gojira, Steel Panther, Doro, Dirkschneider, Samael, Cannibal Corpse, Schandmaul, Destruction, Clawfinger, Korpiklaani, Eskimo Callboy, Die Apokalyptischen Reiter, Converge, Riot V, Epica, Tremonti, Wintersun, Oomph!, Amorphis, Vince Neil, dan masih banyak lagi.

