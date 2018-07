Aksi Terbaru The Sacred Riana di America's Got Talent Bikin Mel B Kabur, Lihat Videonya

Aksi The Sacred Riana di America's Got Talent yang dipublikasikan Jumat (27/7/2018) bikin juri takut

Laporan Wartawan Grid.ID, Nindya Galuh A.

TRIBUNJABAR.ID, NEW YORK - Aksi The Sacred Riana kembali bikin takjub para juri America's Got Talent 2018.

Penampilan kedua ilusionis berbakat ini dianggap lebih menegangkan daripada sebelumnya.

Sama seperti penampilan-penampilan The Sacred Riana lainnya, para juri selalu dibuat kaget, tegang, dan terdiam.

Reaksi serupa juga terlihat di aksi Riana kali ini.

Dalam pertunjukkan kali ini, Riana mengajak juri Mel B untuk ikut dalam permainannya.

Di awal aksinya, Riana langsung memberikan bonekanya pada Mel B.

Aksi mencekam The Sacred Riana ini diunggah oleh channel Youtube America's Got Talent pada Jumat (27/7/2018).

Hari itu Riana ingin mengajak bermain teman khayalannya bersama para juri.

Di tengah aksi Riana, Mel B merasa ketakutan.