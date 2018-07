Respons Jessica Iskandar Saat El Barrack Tanyakan Keberadaan Ayahnya

TRIBUNJABAR.ID - El Barack Alexander putra semata wayang Jessica Iskandar memang tak pernah mengenal sosok ayah kandungnya.

Seperti yang publik ketahui, Jedar dan mantan suaminya, Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard, menikah pada 11 Desember 2013.

Namun sayang, usai El Barack lahir, Ludwig mendaftarkan pembatalan pernikahan dengan Jedar pada tahun 2014 silam.

Sejak saat itu Jedar membesarkan El Barrack seorang diri.

Kini berusia 3 tahun El Barrack pun mulai merindukan sosok ayahnya.

Melansir dari akun gosip instagram, @lambenyinyir, membagikan video dimana Jedar bercerita kala El menanyakan sang ayah.

"kemarin sih yang bikin aku kaget aku lagi di rumah lagi nonton TV, tiba-tiba dia nanya sama aku where is my dad mam," Kata Jedar.

Ia juga mengaku bahwa dirinya kehabisan kata untuk menjawab pertanyaan putranya tersebut.

"aku cuma speechless dan aku cuman senyum karena aku belum nyiapin jawaban kek gitu, jantung aku mau copot tapi aku berusaha ketawa terus aku alihin ke mainan," lanjut Jedar bercerita.

Instagram Unggahan akun gosip

Terkait hubungan antara El dan Ludwig, Jessica Iskandar seringkali mengatakan bahwa dirinya tak pernah memberi batas.

Jedar, sapaan Jessica Iskandar, akan mengizinkan jika Ludwig ingin bertemu dengan El.

Tapi hingga saatini momen tersebut belum juga terjadi.