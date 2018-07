Pertanyakan Sanksi untuk Bojan Malisic dan Hariono, Mario Gomez Heran Persib Kerap 'Dianaktirikan'

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua pemain Persib Bandung, Bojan Malisic dan Hariono kembali dijatuhi sanksi oleh komisi disiplin (komdis) PSSI.

Kedua pemain itu dikenai larangan bertanding sebanyak dua laga serta denda masing-masing Rp 20 juta dan Rp 10 juta.

Terkait sanksi yang dijatuhi kepada Bojan dan Hariono, pelatih Persib, Mario Gomez, mempertanyakan keputusan tersebut.

Pria asal Argentina ini mempertenyakan kepada pihak federasi mengenai hukuman yang selalu dijatuhkan kepada pemainnya.

"Kami selalu punya masalah di setap pertandingan, ada kartu kuning setiap saat. Kami tidak tahu masalah apa. Oh In Kyun, Jonathan Bauman, dan Ezechiel N Douassel dalam dua dan tiga pertandingan terakhir selalu ada masalah ketika melakukan sesuatu," ujar Gomez usai pertandingan Persebaya vs Persib di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kamis (26/7/2018).

Gomez pun beropini bahwa PSSI menerapkan aturan berbeda ketika timnya berlaga.

Artinya lanjut Gomez, peraturan terhadap tim tertentu akan berbeda dengan klub lainnya ketika bertanding.

Mantan pelatih JDT ini berujar bahwa ia memprotes bukan berarti tidak menghormati putusan PSSI.

"Tapi saya ingin menanyakan, ini pertannyaan saya, apakah seperti ini ada masalah dengan Persib atau tidak, karena ini bagi saya baru mengalami seperti ini. Bojan dan Hariono enggak bisa main, masalah ini sama seperti kemarin waktu In Kyun saat lawan Persija," katanya.

"Saya bukannya tidak respek, kita selalu respek kepada semua orang, kami selalu respek. Kami ingin memenangkan poin di lapangan tidak di dalam ruangan dan di meja, saya ingin menang di sana di lapangan di setiap lapangan, itulah perbedaannya," katanga.