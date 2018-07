Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM sudah mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

“Saya baru dapat info tadi siang itu baru diundangkan oleh Kemenkum HAM,” ujar Arief, ditemui di kantor KPU RI, Jumat (27/7/2018).

Menurut dia, PKPU itu dapat diunduh di laman KPU RI. Terdapat sejumlah hal baru yang diatur di dalam PKPU tersebut.

“Beberapa hal baru ini memungkinkan terjadi hal-hal yang belum pernah kami bayangkan. Sangat mungkin situasi itu sangat terjadi,” kata dia.

Untuk memudahkan parpol ataupun pasangan capres dan cawapres mendapatkan informasi, penyelenggara Pemilu itu membentuk help desk.

• Ini Cara 9 Naga Kuasai Proyek di Lampung yang Menyeret Adik Ketua MPR Zulkifli Hasan

“Untuk beberapa hal yang perlu ditanyakan secara detail dan rinci, nanti bisa tim help desk. KPU membentuk help desk, satu untuk Pilkada, satu untuk nasional. Untuk Pileg dan Pilpres, help desk di lantai 1,” tambahnya.

Berikut tahapan lengkap pencalonan presiden dan wakil presiden:

1. Masa pendaftaran (4-10 Agustus 2018)

2. Pemeriksaan kesehatan (5-13 Agustus 2018)