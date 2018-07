Sukai Tantangan, Artis Agatha Chelsea pun Lakukan Banyak Hal Baru

“SAYA menyukai tantangan, dan bagi saya mencoba melakukan banyak hal baru itu menyenangkan. Makanya, saya mencoba banyak hal mulai dari nyanyi, modelling, host, bahkan main film. Bukan aji mumpung loh ya,” kata Agatha Chelsea memulai pembicaraannya kepada para wartawan di kawasan Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Aktris muda asal Bandung ini berkeinginan pula untuk menulis lagu. Agatha mengaku lebih menyukai menyanyi dibanding main film jika terpaksa memilih.

Namun, mencoba berbagai hal menjadi tantangan tersendiri baginya.

Baginya, menyanyi adalah hal yang tidak akan pernah ditinggalkan gadis berusia 16 tahun itu. Meski kini sedang disibukkan di dunia akting, pemain film 'MataDewa' ini tetap memiliki ambisi tersendiri pada dunia tarik suara.

“Bagi aku main film lebih sulit karena pendalaman karakter harus benar-benar kita jalanin. Berbeda dengan nyanyi karena sedari kecil saya udah belajar menyanyi. Saya di kamar mandi, di kelas, di kantin aja nyanyi,” ujar Agatha dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Kamis (26/7/2018) malam.

Pemain film "Meet Me After Sunset" ini juga berkeingin membawakan lagu karyanya sendiri. Sempat terbesit di benaknya untuk jadi penulis lagu. Begitu pun menulis novel.

“Seandainya aku diberi kesempatan untuk menulis lagu atau novel, aku mau banget. Jujur ya, selama ini sering terbersit keinginan untuk jadi penulis, cuma waktunya belum pas, kan aku punya kewajiban untuk sekolah juga,” kata dara jebolan ajang pencarian bakat Idola Cilik 2013.

Hal tersebut lantaran beberapa dorongan yang diberi padanya. Beberapa penggemarnya juga menanyakan kapan dia akan kembali menyanyi dan menelurkan single atau album.

Agatha memang sudah memiliki rencana membuat album. Bahkan khusus lagu-lagu rohani, sudah banyak yang me-request-nya. (*)