Sebelumnya Terpaksa Mengamen, Tim Angklung dari Bandung Kini Selesai Ikuti Tiga Festival di Eropa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tim Muhibah Angklung Paguyuban Pasundan, yang berasal dari Kota Bandung, sudah menyelesaikan agendanya mengikuti tiga festival di tiga negara di Benua Eropa.

Tiga festival yang diikuti oleh Tim Muhibah Angklung adalah 59th International Folklore Festival of Nasreddin Hodja di Kota Aksehir, Turkey, pada 4-10 Juli 2018.

Kemudian, 13th International Youth Festival of Arts (IYFA) “Muzite” di Kota Sozopol, Bulgaria, pada 10-15 Juli 2018.

Terakhir, International Music and Folk-Dance festival “Summer in Visoko” in Visoko, di Kota Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pada 20-25 Juli 2018.

Hebatnya, pada festival di Kota Sozopol, Bulgaria, Tim Muhibah Angklung berhasil meraih juara umum dari seluruh kategori atau meraih grand prix.

"Ya alhamdulillah, festival di Bosnia sudah berakhir. Kami diterima dengan baik oleh pihak festival," ujar Ketua Tim Muhibah Angklung, Maulana Muhammad Syuhada (41), saat dihubungi Tribun Jabar via ponsel, Kamis (26/7/2018).

Dokumentasi 13th International Youth Festival of Arts (IYFA) “Muzite” di Sozopol, Bulgaria, pada 10-15 Juli 2018. (Istimewa)

Beruntung, selama kurang lebih lima hari di Bosnia, seluruh biaya akomodasi dan makan ditanggung oleh pihak sponsor.

Pihak festival, kata Maulana, telah membantu Tim Muhibah Angklung.