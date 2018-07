Jangan Taruh Ponsel di Ranjang Saat Tidur, Ini 3 Risiko Kesehatan yang Bisa Terjadi

TRIBUNJABAR.ID -Menaruh gadget atau handphone dan sejenisnya di dekat ranjang saat tidur, ternyata memiliki risiko yang besar untuk kesehatan.

Kok bisa? Begini penjelasannya ....

Setiap beraktivitas, banyak orang tak bisa lepas dari gadget mereka.

Bahkan, ketika sedang makan dan tidur pun tak lepas dari gadget.

Padahal idealnya waktu makan dan tidur seharusnya terlepas dari gadget agar tidak mengganggu.

Namun tahukah kamu berada di dekat gadget terlalu sering tidak baik untuk kesehatan.

Melansir dari laman Boldsky (23/7/2018), tidur di dekat gadget atau menaruh ponsel di bawah bantal bahkan dipercaya meningkatkan risiko tumor otak.

Bagaimana hal ini bisa terjadi?

Sebagian besar radiasi medan elektromagnetik yang ada pada gadget lah yang disinyalir sebagai penyebab utamanya.

The All India Institute of MedicalSciences (AI1MS) di New Delhi, dalam laporannya tahun lalu menyebutkan bahwa orang-orang dengan tumor otak mengalami peningkatan risiko penyakitnya karena berada dekat ponsel lebih dari 45 menit.